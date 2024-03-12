Руководство и один из педагогов колледжа управления и новых технологий имени Гагарина в Волгограде прокомментировали увольнение преподавателя по программированию из-за его фото кактуса в чате образовательного учреждения, сообщает V102.RU.

На сайте колледжа во второй половине дня 12 марта появилось обращение директора ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» Сергея Лиховцова, где говорится о негодовании, которое вызвало сообщение бывшего преподавателя в СМИ о возникшей ситуации.

- На мой взгляд, уволиться и плохо говорить о коллективе, – это вещи, недостойные преподавателя. Если в коллективе появляются разногласия, то нужно решать их в рабочем порядке, однако сотрудник отказался от разговора, - считает директор. - Честь и достоинство коллектива задевают высказываниями в адрес педагогических и руководящих работников, поставив всех перед фактом публикации, при этом в публичное пространство выносится ложная информация. Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина имеет богатую историю достижений и побед, и никакие события внутри коллектива не должны очернять многолетнюю работу.

В обращении директора также поясняется, что коллеж – не основное место работы Алексея Жданова. Здесь подтверждают, что уволился он по собственному желанию, а заявление передал электронным способом. Никаких претензий перед увольнением теперь уже бывший сотрудник не высказывал.

- События в рабочем чате представлены с одной стороны, и не являлись основанием для публичного осуждения сотрудника или дисциплинарных разбирательств, как было представлено в СМИ, - подчеркивает директор, но свою версию событий в обращении он не приводит.

Между тем педагог-психолог этого колледжа Анастасия Саврасова на своей странице в ВК написала, что Алексей Жданов ранее допускал личное в служебном чате.

- Ранее, используя служебный чат, Алексей Жданов многократно заполнял его личными сообщениями, допуская ненормативную лексику и непристойные замечания в отношении коллег. Со стороны участников чата неоднократно поступали жалобы администраторам. Алексею Жданову объясняли недопустимость использования рабочего чата для личной информации, но это вызывало негодование и новые негативные комментарии. В целях предотвращения распрей, администратором было принято решение заблокировать чат, - написала Саврасова.

По ее словам, Алексей Жданов был приглашен в колледж для обсуждения ситуации, но отказался от встречи.

- Заявление об увольнении поступило 11 марта около 17-00, параллельно с этим появились публикации в социальных сетях, содержащие недостоверную и порочащую информацию, - указывает педагог-психолог.

Напомним, что в Волгограде разразился скандал, который подхватили федеральные телеграм-каналы, связанный с увольнением преподавателя, который выложил фото кактуса из своей коллекции в служебный чат.

Алексей Жданов рассказал информагентству, что 9 марта он заметил, что один из его коллекционных кактусов дал цветки. Мужчина сфотографировал растение и сопроводил фото словами сожаления о том, что жалко, что кактус расцвел не 8 марта, а с опозданием. Также он похвалил свою композицию, назвав ее классной.

Некоторые коллеги не оценили старания преподавателя, посчитав, что это неприличный кактус и «фотошутка ниже пояса». По словам мужчины, он написал заявление об увольнении по собственному желанию и отправил его руководству, так как не хочет опускаться ни до каких объяснений и не чувствует за собой никакой вины.