Волгоградские отказники от биометрии получили послания на Госуслугах

Жители Волгограда, которые еще в прошлом году оформили в МФЦ отказ от сбора биометрических данных, в марте текущего года стали получать в Госуслугах уведомления о своем биометрическом статусе.

- Еще в августе 2023 года я оформила отказ от сбора биометрических данных (лица и голоса) в МФЦ. Мне выдали справку, где не было указано моей фамилии, а только какие-то коды и номера СНИЛС. Тогда сказали, что отказ оформлен, но реального подтверждения этому, ведется ли сбор моих биометрических данных или нет, я не получала. А 7 марта мне наконец-то пришло уведомление в Госуслугах, что регистрация моей биометрии приостановлена, - рассказала V102.RU жительница Волгограда Лариса.





По словам женщины, в сообщении указано, что ее подтвержденный отказ действует 5 лет. Но если она вдруг передумает, то всегда может зарегистрировать биометрию в МФЦ или в соответствующем приложении на Госуслугах.

- Несмотря на заверения в том, что наши персональные данные под надежной защитой, я в это не верю, поэтому и оформила официальный отказ от сбора биометрии. У меня есть паспорт, удостоверяющий личность, другие документы и, думаю, пока этого достаточно, - пояснила собеседница агентства.

Напомним, федеральный закон обязал организации, обладающие биометрией, разместить эти данные в Единую биометрическую систему до 30 сентября 2023 года, уведомив об этом гражданина. В связи с этим в некоторых отделения МФЦ в конце лета прошлого года образовались очереди из желающих оформить соответствующий отказ, так как думали, что это можно сделать только в ограниченный срок. Однако позже граждан заверили в том, что удалить свою биометрию и отозвать согласие на предоставление биометрических данных можно в любой момент.

Фото: из архива V102.RU и читателей