Общество

Волгоградские отказники от биометрии получили послания на Госуслугах

Общество 12.03.2024 21:48
0
12.03.2024 21:48


Жители Волгограда, которые еще в прошлом году оформили в МФЦ отказ от сбора биометрических данных, в марте текущего года стали получать в Госуслугах уведомления о своем биометрическом статусе.

- Еще в августе 2023 года я оформила отказ от сбора биометрических данных (лица и голоса) в МФЦ. Мне выдали справку, где не было указано моей фамилии, а только какие-то коды и номера СНИЛС. Тогда сказали, что отказ оформлен, но реального подтверждения этому, ведется ли сбор моих биометрических данных или нет, я не получала. А 7 марта мне наконец-то пришло уведомление в Госуслугах, что регистрация моей биометрии приостановлена, - рассказала V102.RU жительница Волгограда Лариса.


По словам женщины, в сообщении указано, что ее подтвержденный отказ действует 5 лет. Но если она вдруг передумает, то всегда может зарегистрировать биометрию в МФЦ или в соответствующем приложении на Госуслугах.

- Несмотря на заверения в том, что наши персональные данные под надежной защитой, я в это не верю, поэтому и оформила официальный отказ от сбора биометрии. У меня есть паспорт, удостоверяющий личность, другие документы и, думаю, пока этого достаточно,  - пояснила собеседница агентства.

Напомним, федеральный закон обязал организации, обладающие биометрией, разместить эти данные в Единую биометрическую систему до 30 сентября 2023 года, уведомив об этом гражданина. В связи с этим в некоторых отделения МФЦ в конце лета прошлого года образовались очереди из желающих оформить соответствующий отказ, так как думали, что это можно сделать только в ограниченный срок. Однако позже граждан заверили в том, что удалить свою биометрию и отозвать согласие на предоставление биометрических данных можно в любой момент.

Фото: из архива V102.RU и читателей 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.03.2024 21:17
Общество 12.03.2024 21:17
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 20:19
Общество 12.03.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 16:53 Реклама
Общество 12.03.2024 16:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.03.2024 16:13
Общество 12.03.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 15:40
Общество 12.03.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 15:17
Общество 12.03.2024 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 14:51
Общество 12.03.2024 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 14:27
Общество 12.03.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 14:00
Общество 12.03.2024 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 12:47
Общество 12.03.2024 12:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.03.2024 12:35
Общество 12.03.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 12:05
Общество 12.03.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 11:48
Общество 12.03.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 10:17
Общество 12.03.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 10:10
Общество 12.03.2024 10:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:48
Волгоградские отказники от биометрии получили послания на ГосуслугахСмотреть фотографии
21:17
В ГЖИ рассказали, на что чаще всего жаловались волгоградцы в 2023 годуСмотреть фотографии
21:09
Под Волгоградом один автомобиль сбил женщину, а второй ее переехалСмотреть фотографии
20:19
В Волгограде директор колледжа опубликовал обращение после скандала из-за фото кактусаСмотреть фотографии
19:24
Под Волгоградом тракторист проехал по сосновому лесу за 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:32
Вместо беспризорников: стало известно, дети каких чиновников Волжского отдохнули за бюджетный счетСмотреть фотографии
17:53
У каждого девятого простывшего волгоградца обнаружили гриппСмотреть фотографии
17:42
Волгоградца арестовали на сутки за скандал во «Вкусно и точка»Смотреть фотографии
17:18
В Волгограде 20-летней вынесли приговор за обман запуганных стариковСмотреть фотографии
16:53
Волгоградцы могут выиграть путешествие за покупки в «Пятёрочке»Смотреть фотографии
16:30
Под Волгоградом сгорел павильон AiK с фастфудомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
В Волгограде отремонтируют 43 улицы в 2024 году: списокСмотреть фотографии
15:40
«Пока не пускают»: в Волжском на 2 километра растянулась пробка из фурСмотреть фотографииCмотреть видео
15:37
Медведев признался, что любит приезжать в ВолгоградСмотреть фотографии
15:17
Николай Варганцев из Жирновска погиб на СВОСмотреть фотографии
14:51
«Что им там померещилось?»: в Волгограде программист лишился работы из-за фото кактуса в чате колледжаСмотреть фотографии
14:33
Дмитрий Медведев начал свой визит в Волгоград с Мамаева курганаСмотреть фотографии
14:27
Андрей Бочаров выступил на главном митинг-концерте в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:00
Волгоградцам предложили посмотреть концерт с Медведевым и Турчаком онлайнСмотреть фотографии
13:42
Золотой метр. В Волгограде стоимость жилья в новостройках за пять лет взлетела в 2,6 разаСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде разыскивают голубоглазую пенсионерку в черных галошахСмотреть фотографии
13:08
Под Волгоградом у матери-садистки изъяли ребенка-мауглиСмотреть фотографии
12:47
Главный пристав Волгоградской области Галина Косогорская отмечает День рожденияСмотреть фотографии
12:35
Прибывший в регион Турчак принял участие в мероприятии под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:05
Скоморохи, кулачные бои и огненное шоу: опубликована программа Масленицы в ЦПКиОСмотреть фотографии
11:48
Облсуд засилил суровый приговор топ-менеджеру Сергею Гирсову в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
Щекотавшей в Волгограде «Родину-мать» Агафоновой грозит суд за реабилитацию нацизмаСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде после скандального видео уволили пинавших пациента фельдшеровСмотреть фотографии
10:10
Водители, медики и управленцы: в Волгограде опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансийСмотреть фотографии
10:05
ЕвроХим-ВолгаКалий высадит в Котельниковском районе 13 тысяч саженцев вязаСмотреть фотографии
 