







Ограничительных сроков для отказа от сбора биометрических персональных данных и передачи их в Единую биометрическую систему (ЕБС) не установлено. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 29 августа, в МФЦ Волгоградской области, комментируя распространяемые в родительских чатах и сосцетях сообщения о том, что отказаться от биометрии можно только до 31 августа.

- Никаких сроков, ограничивающих вас в принятии такого решения, нет. Удалить свою биометрию и отозвать согласие на предоставление биометрических данных можно в любой момент — никаких сроков для этого не предусмотрено. Сделать это можно будет также и после переноса данных в Единую биометрическую систему. Для этого в любой момент можно обратиться в центр «Мои Документы», - пояснили в МФЦ Волгоградской области.

На данный момент речь идет о таких персональных биометрических данных, как голос и лицо. Отмечается, что такие данные банк мог брать, к примеру, при предоставлении кредита, но только с согласия гражданина. В МФЦ Волгоградской области поясняют, что сейчас в России наводят порядок в сфере сбора и размещения биометрии, которая теперь будет храниться в Единой биометрической системе.

- Чтобы защитить ваши персональные данные, принято решение, что до 30 сентября 2023 года вся собранная ранее государственными и коммерческими системами биометрия будет передана в Единую биометрическую систему. Это государственная организация, где все сведения о вас будут под надежной защитой. Передача данных в систему означает, что те организации, которые ранее регистрировали биометрические данные граждан, больше не смогут хранить её у себя и самостоятельно обрабатывать. Для повышения безопасности им будет разрешён только ограниченный доступ к данным, но не к самой биометрии гражданина, - уверяют в МФЦ.

Ранее сообщалось , что в некоторых отделениях МФЦ Волгограда накануне образовались очереди в окна на прием заявлений об отказе на сбор, обработку и передачу биометрических данных в Единую биометрическую систему. Клиенты спешат это сделать именно до 1 сентября, поясняя, что им пришло смс-уведомление о том, что их биометрические данные готовы для передачи в ЕБС.



