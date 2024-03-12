Общество

Прибывший в регион Турчак принял участие в мероприятии под Волгоградом

Общество 12.03.2024 12:35
0
12.03.2024 12:35


Сенатор СФ РФ, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак прибыл в Волгоградскую область в рамках однодневного визита и, сообщает ИА «Высота 102», совместно с губернатором региона Андреем Бочаровым к этому часу уже принял участие в торжественном мероприятии на территории клуба «Юный ястреб» – многофункциональный комплекс  сегодня подключили к газоснабжению.  

Сегодня мы газифицируем центр патриотического воспитания и населенный пункт в Иловлинском районе. Это стало возможным благодаря масштабной программе социальной догазификации, которая была инициирована президентом Владимиром Владимировичем Путиным, – сказал Андрей Турчак. Он также сообщил, что на сегодня в России уже догазифицировано более 530 тысяч домов – газ бесплатно подведен к границам 920 тысяч земельных участков по всей стране. 

Отдельно Турчак подчеркнул, что в Волгоградской области выполняются все поручения президента: 

В федеральном штабе Волгоградская область на втором месте по выполнению поручений – это все заслуга команды губернатора Андрея Ивановича Бочарова. Хотел бы вас, Андрей Иванович, и всю вашу команду за эти высокие темпы и такие прекрасные результаты поблагодарить.

В «Юном ястребе» для газификации блочно-модульной котельной были построены подземные газопроводы общей протяженностью более километра, установлен газораспределительный пункт, смонтировано оборудование.

Системное конструктивное взаимодействие с «Газпромом», активное участие «Единой России» позволяют в полном объеме, планово выполнять задачи, поставленные президентом, по газификации Волгоградской области, – сказал Андрей Бочаров. – Высокий уровень газификации – а сегодня он превышает 92% – позволяет нам не только газифицировать отдаленные населенные пункты, отдельные домовладения, но и активно заниматься газификацией социальных объектов. Ярким примером является место, где мы находимся. Именно благодаря «Газпрому» в ближайшее время военно-патриотический клуб «Авангард» примет тысячи мальчишек и девчонок в круглогодичном формате. Для нас это очень важный объект. 

У Волгоградской области, по словам Андрея Бочарова, амбициозные планы:

По окончании 2027 года уровень газификации региона должен составить более 98% — это практически 100-процентная газификация от возможных объектов. Перед нами стоят масштабные задачи по развитию газотранспортной инфраструктуры, производственно-промышленной базы, использованию газомоторного топлива в народнохозяйственной сфере. Задачи, поставленные Президентом, будут выполнены в полном объеме.

В ходе мероприятия, проходившего в Среднеахтубинском районе, в режиме видеоконференции Андрей Бочаров, Андрей Турчак и представители правления ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз» и «Газпром гелий сервис» также пообщались с жителями газифицированного хутора Белужино-Колдаиров Иловлинского района. В населенном пункте на берегу Дона проживает 160 человек. Одним из первых в хуторе подключили к газу дом пенсионеров Александра Сычева и Сусанны Жамгарян.  

Напомним, что сегодня, 12 марта, Волгоград планирует также посетить Дмитрий Медведев. По данным ИА «Высота 102», его приезда в город ожидают в ближайшее время. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.03.2024 16:13
Общество 12.03.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 15:40
Общество 12.03.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 15:17
Общество 12.03.2024 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 14:51
Общество 12.03.2024 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 14:27
Общество 12.03.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 14:00
Общество 12.03.2024 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 13:08
Общество 12.03.2024 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 12:47
Общество 12.03.2024 12:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.03.2024 12:05
Общество 12.03.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 11:48
Общество 12.03.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 10:17
Общество 12.03.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 10:10
Общество 12.03.2024 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 09:03
Общество 12.03.2024 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 08:28
Общество 12.03.2024 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2024 07:06
Общество 12.03.2024 07:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:30
Под Волгоградом сгорел павильон AiK с фастфудомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
В Волгограде отремонтируют 43 улицы в 2024 году: списокСмотреть фотографии
15:40
«Пока не пускают»: в Волжском на 2 километра растянулась пробка из фурСмотреть фотографииCмотреть видео
15:37
Медведев признался, что любит приезжать в ВолгоградСмотреть фотографии
15:17
Николай Варганцев из Жирновска погиб на СВОСмотреть фотографии
14:51
«Что им там померещилось?»: в Волгограде программист лишился работы из-за фото кактуса в чате колледжаСмотреть фотографии
14:33
Дмитрий Медведев начал свой визит в Волгоград с Мамаева курганаСмотреть фотографии
14:27
Андрей Бочаров выступил на главном митинг-концерте в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:00
Волгоградцам предложили посмотреть концерт с Медведевым и Турчаком онлайнСмотреть фотографии
13:42
Золотой метр. В Волгограде стоимость жилья в новостройках за пять лет взлетела в 2,6 разаСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде разыскивают голубоглазую пенсионерку в черных галошахСмотреть фотографии
13:08
Под Волгоградом у матери-садистки изъяли ребенка-мауглиСмотреть фотографии
12:47
Главный пристав Волгоградской области Галина Косогорская отмечает День рожденияСмотреть фотографии
12:35
Прибывший в регион Турчак принял участие в мероприятии под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:05
Скоморохи, кулачные бои и огненное шоу: опубликована программа Масленицы в ЦПКиОСмотреть фотографии
11:48
Облсуд засилил суровый приговор топ-менеджеру Сергею Гирсову в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
Щекотавшей в Волгограде «Родину-мать» Агафоновой грозит суд за реабилитацию нацизмаСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде после скандального видео уволили пинавших пациента фельдшеровСмотреть фотографии
10:10
Водители, медики и управленцы: в Волгограде опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансийСмотреть фотографии
10:05
ЕвроХим-ВолгаКалий высадит в Котельниковском районе 13 тысяч саженцев вязаСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом нашли человеческие останки после февральского пожараСмотреть фотографии
09:15
Волгоградские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата ЮФО и СКФОСмотреть фотографии
09:03
Волгоград сковали 8-балльные пробки в день приезда Дмитрия МедведеваСмотреть фотографии
08:44
Под Волгоградом в школе прорвало трубы: ученики на дистантеСмотреть фотографии
08:28
В Волгограде и Астрахани изъяли 2 тысячи пачек «левых» сигаретСмотреть фотографии
08:25
«Росгосстрах» выплатит дивиденды за 2022 годСмотреть фотографии
07:06
Волгоградцы заметили нехватку в аптеках препаратов для сердечниковСмотреть фотографии
06:27
В Волгограде 104-летней ветерану после шумихи в СМИ залатали потолок в квартиреСмотреть фотографии
21:29
В Центральном районе Волгограда возобновили подачу горячей воды и теплаСмотреть фотографии
21:03
Росгидромет прогнозирует позднее половодье на Волге из-за холодного мартаСмотреть фотографии
 