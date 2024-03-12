Прибывший в регион Турчак принял участие в мероприятии под Волгоградом





Сенатор СФ РФ, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак прибыл в Волгоградскую область в рамках однодневного визита и, сообщает ИА «Высота 102», совместно с губернатором региона Андреем Бочаровым к этому часу уже принял участие в торжественном мероприятии на территории клуба «Юный ястреб» – многофункциональный комплекс сегодня подключили к газоснабжению.

– Сегодня мы газифицируем центр патриотического воспитания и населенный пункт в Иловлинском районе. Это стало возможным благодаря масштабной программе социальной догазификации, которая была инициирована президентом Владимиром Владимировичем Путиным, – сказал Андрей Турчак. Он также сообщил, что на сегодня в России уже догазифицировано более 530 тысяч домов – газ бесплатно подведен к границам 920 тысяч земельных участков по всей стране.

Отдельно Турчак подчеркнул, что в Волгоградской области выполняются все поручения президента:

– В федеральном штабе Волгоградская область на втором месте по выполнению поручений – это все заслуга команды губернатора Андрея Ивановича Бочарова. Хотел бы вас, Андрей Иванович, и всю вашу команду за эти высокие темпы и такие прекрасные результаты поблагодарить.

В «Юном ястребе» для газификации блочно-модульной котельной были построены подземные газопроводы общей протяженностью более километра, установлен газораспределительный пункт, смонтировано оборудование.

– Системное конструктивное взаимодействие с «Газпромом», активное участие «Единой России» позволяют в полном объеме, планово выполнять задачи, поставленные президентом, по газификации Волгоградской области, – сказал Андрей Бочаров. – Высокий уровень газификации – а сегодня он превышает 92% – позволяет нам не только газифицировать отдаленные населенные пункты, отдельные домовладения, но и активно заниматься газификацией социальных объектов. Ярким примером является место, где мы находимся. Именно благодаря «Газпрому» в ближайшее время военно-патриотический клуб «Авангард» примет тысячи мальчишек и девчонок в круглогодичном формате. Для нас это очень важный объект.

У Волгоградской области, по словам Андрея Бочарова, амбициозные планы:

– По окончании 2027 года уровень газификации региона должен составить более 98% — это практически 100-процентная газификация от возможных объектов. Перед нами стоят масштабные задачи по развитию газотранспортной инфраструктуры, производственно-промышленной базы, использованию газомоторного топлива в народнохозяйственной сфере. Задачи, поставленные Президентом, будут выполнены в полном объеме.

В ходе мероприятия, проходившего в Среднеахтубинском районе, в режиме видеоконференции Андрей Бочаров, Андрей Турчак и представители правления ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз» и «Газпром гелий сервис» также пообщались с жителями газифицированного хутора Белужино-Колдаиров Иловлинского района. В населенном пункте на берегу Дона проживает 160 человек. Одним из первых в хуторе подключили к газу дом пенсионеров Александра Сычева и Сусанны Жамгарян.

Напомним, что сегодня, 12 марта, Волгоград планирует также посетить Дмитрий Медведев. По данным ИА «Высота 102», его приезда в город ожидают в ближайшее время.