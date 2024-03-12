Главный пристав Волгоградской области Галина Косогорская отмечает День рождения

В Волгограде сегодня, 12 марта, поздравления в свой адрес по случаю Дня рождения принимает руководитель ГУФССП России по Волгоградской области генерал-майор внутренней службы Галина Косогорская.

Напомним, что Галина Владимировна приехала в Волгоград из Оренбурга в феврале 2021 года и сразу заняла должность временно исполняющего обязанности руководителя управления ФСПП по региону. В Оренбурге она трудилась на посту заместителя руководителя УФССП.

Официально в должность руководителя ГУФССП по Волгоградской области Галина Косогорская вступила в июне 2021 года. На тот момент она носила звание полковника внутренней службы. 6 декабря 2023 года Указом президента Владимира Путина № 932 «О присвоении воинских званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава» Галине Косогорской присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

Редакция информационного агентства «Высота 102» присоединяется ко всем теплым словам, которые звучат сегодня в адрес Галины Владимировны.