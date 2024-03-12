Водители, медики и управленцы: в Волгограде опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий





В Волгограде опубликован список из пяти наиболее высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 150 до 180 тыс. рублей. В мартовский топ попали водители большегрузов, узкоспециализированные медицинские работники, а также управленцы.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аналитические данные сервиса подбора вакансий SuperJob, наиболее крупное зарплату волгоградские работодатели сулят водителям-экспедиторам (категории С, Е). Один из грузоперевозчиков ищет в областном центре соответствующих специалистов на заработную плату от 150 до 180 тыс. рублей.

Второе место в мартовском рейтинге занимает вакансия хирурга-флеболога. Медику готовы платить от 150 тыс. рублей в месяц.

В тройку вошла и вакансия директора полиграфического предприятия. Работодатель предлагает кандидатам оплату труда в размере от 120 тыс. рублей. К соискателю, помимо профильного образования, предъявляется требование по наличию опыта работы не менее одного года.

Замыкает пятёрку должность менеджера по логистике. Одна из волгоградских фирм, сулит потенциальным работникам зарплату в размере не менее 100 тыс. рублей.

Напомним, ранее «Высота 102» рассказывала о финансах, которыми мечтают располагать волгоградцы. Большинство респондентов сошлись, что для счастья им необходимо не менее 207 тысяч рублей, что несколько меньше, чем общероссийский показатель.