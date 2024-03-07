Волгоградцам для счастья надо 207 тысяч в месяц

Волгоградцы помечтали, сколько им нужно денег для счастья. Как сообщает V102.RU со ссылкой на SuperJob, жители областного центра назвали сумму в 207 тысяч рублей. Это меньше, чем желает получать среднестатистический россиянин – 215 тысяч рублей. В прошлом году запросы россиян были скромнее – всего 200 тысяч в месяц.Мужчинам хочется денег на 30% больше, чем женщинам: 244 и 189 тысяч рублей соответственно. Самые скромные запросы — у молодежи до 24 лет: их счастье стоит менее 160 тысяч рублей в месяц. Чем выше уровень дохода, тем больше притязания: россиянину с зарплатой до 50000 рублей в месяц для счастья достаточно 173 тысяч рублей, а тем, кто зарабатывает от 100000 рублей, нужно 290 тысяч.