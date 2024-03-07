Волгоградцам для счастья надо 207 тысяч в месяц

Мужчинам хочется денег на 30% больше, чем женщинам: 244 и 189 тысяч рублей соответственно. Самые скромные запросы — у молодежи до 24 лет: их счастье стоит менее 160 тысяч рублей в месяц. Чем выше уровень дохода, тем больше притязания: россиянину с зарплатой до 50000 рублей в месяц для счастья достаточно 173 тысяч рублей, а тем, кто зарабатывает от 100000 рублей, нужно 290 тысяч.
Общество 07.03.2024 10:45
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07.03.2024 10:45
Волгоградцы помечтали, сколько им нужно денег для счастья. Как сообщает V102.RU со ссылкой на SuperJob, жители областного центра назвали сумму в 207 тысяч рублей. Это меньше, чем желает получать среднестатистический россиянин – 215 тысяч рублей. В прошлом году запросы россиян были скромнее – всего 200 тысяч в месяц.
Мужчинам хочется денег на 30% больше, чем женщинам: 244 и 189 тысяч рублей соответственно. Самые скромные запросы — у молодежи до 24 лет: их счастье стоит менее 160 тысяч рублей в месяц. Чем выше уровень дохода, тем больше притязания: россиянину с зарплатой до 50000 рублей в месяц для счастья достаточно 173 тысяч рублей, а тем, кто зарабатывает от 100000 рублей, нужно 290 тысяч.
Мужчинам хочется денег на 30% больше, чем женщинам: 244 и 189 тысяч рублей соответственно. Самые скромные запросы — у молодежи до 24 лет: их счастье стоит менее 160 тысяч рублей в месяц. Чем выше уровень дохода, тем больше притязания: россиянину с зарплатой до 50000 рублей в месяц для счастья достаточно 173 тысяч рублей, а тем, кто зарабатывает от 100000 рублей, нужно 290 тысяч.
Больше всего денег для счастья необходимо москвичам — 267 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (250 тысяч рублей). На третьем — Санкт-Петербург (237 тысяч рублей). В топ-5 вошли Челябинск (235 тысяч рублей), Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (по 233 тысячи рублей). Самые скромные притязания — у жителей Кирова: они оценивают счастье в 178 тысяч рублей ежемесячно.
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