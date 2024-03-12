В Волгограде и Астрахани изъяли 2 тысячи пачек «левых» сигарет

Продукция изъята. В отношении предпринимателей Астраханской таможней возбуждены 3 дела об административных правонарушениях по ст. 16.21 КоАП РФ (незаконное пользование, приобретение и хранение товаров (иностранного производства), которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС).
Общество 12.03.2024 08:28
0
12.03.2024 08:28
Продукция изъята. В отношении предпринимателей Астраханской таможней возбуждены 3 дела об административных правонарушениях по ст. 16.21 КоАП РФ (незаконное пользование, приобретение и хранение товаров (иностранного производства), которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС).
Более двух тысяч пачек незаконно реализуемых сигарет выявили таможенники в Астрахани и Волгограде. Как сообщили V102.RU в Астраханской таможне, нелегальная продукция в феврале 2024 года была обнаружена в четырех продуктовых магазинах двух городов.На витринах и под прилавками магазинов нашли 1166 пачек табачных изделий иностранного происхождения, 974 пачки сигарет производства стран ЕАЭС и России, на которой отсутствовали акцизные марки обязательной маркировки средствами идентификации. У предпринимателей не оказалось товаросопроводительных документов на данную продукцию. Это означает, что акцизный сбор в бюджет России с данной партии табачной продукции не уплачен.
Продукция изъята. В отношении предпринимателей Астраханской таможней возбуждены 3 дела об административных правонарушениях по ст. 16.21 КоАП РФ (незаконное пользование, приобретение и хранение товаров (иностранного производства), которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС).
Материалы дела направлены в правоохранительные органы для принятия решения в рамках административного законодательства, добавили в ведомстве.
Фото Астраханской таможни
Облсуд засилил суровый приговор топ-менеджеру Сергею Гирсову в Волгограде12.03.2024 11:48
Общество 12.03.2024 11:48
В Волгограде после скандального видео уволили пинавших пациента фельдшеров12.03.2024 10:17
Общество 12.03.2024 10:17
Водители, медики и управленцы: в Волгограде опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий12.03.2024 10:10
Общество 12.03.2024 10:10
Волгоград сковали 8-балльные пробки в день приезда Дмитрия Медведева12.03.2024 09:03
Общество 12.03.2024 09:03
Волгоградцы заметили нехватку в аптеках препаратов для сердечников12.03.2024 07:06
Общество 12.03.2024 07:06
В Волгограде 104-летней ветерану после шумихи в СМИ залатали потолок в квартире12.03.2024 06:27
Общество 12.03.2024 06:27
В Центральном районе Волгограда возобновили подачу горячей воды и тепла11.03.2024 21:29
Общество 11.03.2024 21:29
Росгидромет прогнозирует позднее половодье на Волге из-за холодного марта11.03.2024 21:03
Общество 11.03.2024 21:03
Жители сел Волгоградской области остались без почтовых отделений11.03.2024 20:38
Общество 11.03.2024 20:38
Миллионы на благоустройство поделили 11 районов Волгоградской области11.03.2024 20:10
Общество 11.03.2024 20:10
Военный пенсионер возглавил отдел по ГО и ЧС мэрии Волжского11.03.2024 19:14
Общество 11.03.2024 19:14
Тонну мяса и 10 тыс. блинов продадут на Масленицу в ЦПКиО Волгограда11.03.2024 18:21
Общество 11.03.2024 18:21
Депутат Госдумы прокомментировал «приказ» о мартовской мобилизации11.03.2024 17:57
Общество 11.03.2024 17:57
В Волгограде УК «Экосреда» накажут за засуху в квартире инвалида11.03.2024 17:56
Общество 11.03.2024 17:56
Прославленный баскетбольный тренер Евгений Гомельский 14 марта приедет в Волгоград11.03.2024 16:34
Общество 11.03.2024 16:34