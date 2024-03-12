В Волгограде и Астрахани изъяли 2 тысячи пачек «левых» сигарет





Более двух тысяч пачек незаконно реализуемых сигарет выявили таможенники в Астрахани и Волгограде. Как сообщили V102.RU в Астраханской таможне, нелегальная продукция в феврале 2024 года была обнаружена в четырех продуктовых магазинах двух городов.

Более двух тысяч пачек незаконно реализуемых сигарет выявили таможенники в Астрахани и Волгограде. Как сообщили V102.RU в Астраханской таможне, нелегальная продукция в феврале 2024 года была обнаружена в четырех продуктовых магазинах двух городов.

Материалы дела направлены в правоохранительные органы для принятия решения в рамках административного законодательства, добавили в ведомстве. Материалы дела направлены в правоохранительные органы для принятия решения в рамках административного законодательства, добавили в ведомстве.

Фото Астраханской таможни

На витринах и под прилавками магазинов нашли 1166 пачек табачных изделий иностранного происхождения, 974 пачки сигарет производства стран ЕАЭС и России, на которой отсутствовали акцизные марки обязательной маркировки средствами идентификации. У предпринимателей не оказалось товаросопроводительных документов на данную продукцию. Это означает, что акцизный сбор в бюджет России с данной партии табачной продукции не уплачен.Продукция изъята. В отношении предпринимателей Астраханской таможней возбуждены 3 дела об административных правонарушениях по ст. 16.21 КоАП РФ (незаконное пользование, приобретение и хранение товаров (иностранного производства), которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС).