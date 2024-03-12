В Волгограде 104-летней ветерану после шумихи в СМИ залатали потолок в квартире









В Волгограде 104-летней ветерану Великой Отечественной войны, проживающей в доме №7 по улице Московской в Дзержинском районе, после публикации ИА «Высота 102» и реакции правоохранительных и надзорных органов оперативно починили потолок в квартире. Об этом информагентству сообщили соседи Анны Ивановны Лапшиной. По словам волгоградцев, течь была устранена сотрудниками УК в сжатые сроки.





– Буквально на следующее утро к нашему дому приехали сотрудники прокуратуры, которые осмотрели дом и поспрашивали нас о проблеме, – рассказала информагентству старшая по дому Тамара Бадмаджапова. – Как все быстро работает, когда дело доходит до журналистов. Не думаю, что в нашей организации что-то бы сдвинулось без вашей помощи.





Как пояснили жильцы, работники УК появились в многоквартирном доме 50-х годов постройки вскоре после того, как его покинули сотрудники прокуратуры. Тут же и начался ремонт, которого жильцы добивались годами.





– Буквально через пару часов после проверки к нам заторопились и рабочие, – говорит жительница дома. – Заделали все быстро, надеемся, что и качественно. Не хотелось бы с первым снегом увидеть снова подтеки на потолке в квартире Анны Ивановны.



