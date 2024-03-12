В Волгограде 104-летней ветерану после шумихи в СМИ залатали потолок в квартире

Общество 12.03.2024 06:27
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12.03.2024 06:27
В Волгограде 104-летней ветерану Великой Отечественной войны, проживающей в доме №7 по улице Московской в Дзержинском районе, после публикации ИА «Высота 102» и реакции правоохранительных и надзорных органов оперативно починили потолок в квартире. Об этом информагентству сообщили соседи Анны Ивановны Лапшиной. По словам волгоградцев, течь была устранена сотрудниками УК в сжатые сроки.
– Буквально на следующее утро к нашему дому приехали сотрудники прокуратуры, которые осмотрели дом и поспрашивали нас о проблеме, – рассказала информагентству старшая по дому Тамара Бадмаджапова. – Как все быстро работает, когда дело доходит до журналистов. Не думаю, что в нашей организации что-то бы сдвинулось без вашей помощи.
Как пояснили жильцы, работники УК появились в многоквартирном доме 50-х годов постройки вскоре после того, как его покинули сотрудники прокуратуры. Тут же и начался ремонт, которого жильцы добивались годами.
– Буквально через пару часов после проверки к нам заторопились и рабочие, – говорит жительница дома. – Заделали все быстро, надеемся, что и качественно. Не хотелось бы с первым снегом увидеть снова подтеки на потолке в квартире Анны Ивановны.
Напомним, по словам волгоградцев, обслуживающая 70-летний четырехэтажный дом ООО «УК Комфортный дом» до этого всячески затягивала с ремонтом кровли. Здесь ссылались на отсутствие заявления от самой Анны Ивановны Лапшиной, которая в силу возраста и состояния здоровья была не в силах его написать, явившись в офис организации. По словам волгоградцев, с протекающей кровлей в доме боролись с 2019 года.
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