Общество

В Волгоградской области простились с мобилизованным пехотинцем

Общество 09.03.2024 14:51
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09.03.2024 14:51


В Волгоградской области накануне проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации бойца Максима Семионова, сообщает V102.RU.  

— Максим Михайлович в октябре 2022 года был мобилизован для защиты рубежей новых территорий России. Служил в пехоте. 26 февраля в селе Крынки Херсонской области Максим геройски погиб, выполняя боевое задание, — написал в своем Telegram глава Кумылженского района Валерий Денисов. 

По сведениям районной газеты «Победа», Максим Семионов после девятого класса поступил в Себряковский технологический техникум. После его окончания молодой человек отправился на срочную службу в инженерные войска. После демобилизации с 2019 года работал строителем в Москве.

Прощание с героем прошло в станице Букановской. Погибшему земляку было всего 26 лет.  

Напомним, что сын Героя России Ирины Яниной из Волгоградской области погиб на СВО. Жизнь 35-летнего военнослужащего с позывным «Белый» оборвалась 29 февраля 2024 года после прилета снаряда. 

Фото: Валерий Денисов / t.me 

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