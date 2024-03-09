В Волгоградской области простились с мобилизованным пехотинцем

В Волгоградской области накануне проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации бойца Максима Семионова, сообщает V102.RU.

— Максим Михайлович в октябре 2022 года был мобилизован для защиты рубежей новых территорий России. Служил в пехоте. 26 февраля в селе Крынки Херсонской области Максим геройски погиб, выполняя боевое задание, — написал в своем Telegram глава Кумылженского района Валерий Денисов.

По сведениям районной газеты «Победа», Максим Семионов после девятого класса поступил в Себряковский технологический техникум. После его окончания молодой человек отправился на срочную службу в инженерные войска. После демобилизации с 2019 года работал строителем в Москве.

Прощание с героем прошло в станице Букановской. Погибшему земляку было всего 26 лет.

Напомним, что сын Героя России Ирины Яниной из Волгоградской области погиб на СВО. Жизнь 35-летнего военнослужащего с позывным «Белый» оборвалась 29 февраля 2024 года после прилета снаряда.

Фото: Валерий Денисов / t.me