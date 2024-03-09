Общество

В Волжском 8 марта пропал пенсионер с родинкой под глазом

Общество 09.03.2024 10:40
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09.03.2024 10:40


В Волгоградской области разыскивают пропавшего в Волжском 72-летнего мужчину, сообщает V102.RU. Пенсионер вышел из дома и бесследно исчез. 

— Пропал Владимир Петрович Бобылев, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 8 марта 2024 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: 

рост 175 сантиметров

худощавое телосложение 

волосы седые

глаза серо-зеленые

родинка под левым глазом

Исчезнувший мужчина был одет в куртку до колена черного цвета, синие джинсы, черные ботинки и шапку-ушанку с козырьком черного цвета. Если вы располагаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 906 167 94 44. 

Напомним, что пропадавшего в 2018 году на Кубани глухого мужчину ищут под Волгоградом. На этот раз мужчина с татуировкой волка исчез в Камышинском районе. 

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com 

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