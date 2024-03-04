Пропадавшего в 2018 году на Кубани глухого мужчину ищут под Волгоградом

В Волгоградской области с прошлого года разыскивают 26-летнего мужчину. Как сообщает V102.RU, в октябре 2018 года этого же молодого человека искали в Краснодарском крае.

— Пропал Евгений Сергеевич Жайворон (Хололей), Петров Вал, Камышинский район, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 14 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего:

рост 180 сантиметров

нормальное телосложение

волосы темно-русые

глаза карие

Во что был одет бесследно исчезнувший в декабре мужчина — неизвестно. Если вы располагаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить по номеру горячей линии поискового отряда 8 (800) 700 54 52 или телефону экстренных служб 112.

В октябре 2018 года УМВД России Краснодару уже разыскивало Евгения Жаворона, который в мае не вернулся домой в поселке Краснодарском. В опубликованной ориентировке указывалось, что у мужчины есть особые приметы: на лице возле левого глаза шрам, татуировка на предплечье в виде волка или собаки размером 10-15 сантиметров, глухота на оба уха.

Напомним, в Волгоградской области четвертый день ищут 81-летнюю жительницу Иловли, которая пропала 1 марта.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com