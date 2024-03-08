Общество

Власти Камышина после аварии готовятся возобновить подачу тепла

Общество 08.03.2024 08:34
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08.03.2024 08:34


В городе Камышин Волгоградской области, где накануне произошло несколько крупных аварий на теплосетях, готовятся возобновить подачу тепла, передает V102.RU.

- Сегодня в 00.00 на улице Некрасова основные работы по замены поврежденной трубы теплотрассы были успешно завершены. Также всю ночь посменно специалисты городских муниципальных предприятий работали над ремонтом теплотрассы в районе улицы Текстильной - расчистили место аварии, вели сварочные работы. В ближайший час будет начата подача теплоносителя, - сообщила администрация города.

В мэрии Камышина отмечают, что после запуска системы дежурные бригады УК будут отслеживать прохождение тепла в многоквартирных домах и устранять воздушные пробки.

Напомним, что 7 марта в Камышине рванул теплопровод на улице Некрасова. Фонтан кипятка вырывался из-под земли. Через несколько часов произошел новый порыв на теплосетях на улице Текстильная.

Фото: администрация Камышина

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