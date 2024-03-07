«Уже варят»: в Камышине поменяли рванувшую кипятком трубу

После завершения сварочных работ будет подан теплоноситель. Камышан предупредили, что для заполнения системы теплоносителем понадобится время. Силы и средства управляющих компаний находятся в готовности к запуску тепла, заверили в администрации.
Напомним, V102.RU сообщало о порыве на теплотрассе на ул. Некрасова. Очевидцы сняли на видео фонтан с кипятком, который вырвался из-под земли и чудом никого не ошпарил. В результате коммунальной аварии часть домов в Камышине осталась без тепла.
Фото администрации Камышина/t.me