Волгоградское УФАС обнаружило нарушение в рекламе MegaMarket





Волгоградское УФАС признало недостоверной рекламу крупного онлайн-магазина «MegaMarket». Как сообщили V102.RU в антимонопольном ведомстве, с жалобой в УФАС на вводящую в заблуждение рекламу пожаловался один из волгоградцев.

Так, пользователю маркетплейса поступило несколько рекламных сообщений с промокодами, где обещали скидку при покупке на определенную сумму товаров, а также дополнительную скидку на 2 тысячи рублей. Привлеченный выгодным предложением покупатель приобрел на сайте магазина шины и получил отказ в представлении скидки.

Позже выяснилось, что скидка действовала лишь на определенную категорию товаров. После чего гражданин при общении с сотрудниками поддержки маркетплейса попросил откорректировать смс-послания и не вводить других покупателей в заблуждение. Однако ему, а также еще другим 800 тысячам пользователей, продолжили приходить сообщения с нарушениями.

С нарушением онлайн-магазин не согласился, подкрепляя это тем, что сообщения с промокодами не являются рекламными, поскольку предложения адресовывались к конкретным пользователям.

УФАС не согласилось с позицией маркетплейса и признало рекламу недостоверной. Компании выдано предписание об устранении нарушения.