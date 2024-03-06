Двоих рыбаков в Волгоградской области осудят за лишних карасей

Двоих рыбаков в Волгоградской области поймали на превышении двухсуточной нормы вылова карасей, теперь им грозит суд. Об этом V102.RU сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.

Мужчины рыбачили на Цимлянском водохранилище в районе хутора Сафронов в Котельниковском районе Волгоградской области. Их добычу проверили инспекторы и нашли нарушения.

Установлено, что один рыбак поймал на две удочки 49 карасей общим весом 25 килограммов. При двухсуточной норме в 20 килограммов превышение составило, как указывается, 8 экземпляров, которые вытянули на 5 килограммов. Причиненный водным ресурсам ущерб оценивается в 2 тысячи рублей.

Второй рыбак на две удочки выловил 47 карасей на 24 килограмма. Четыре лишних кило добавили 7 карасей. В данном случае ущерб оценивается в 1750 рублей.

- По данным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях, которые будут переданы в мировой суд, для принятия процессуального решения, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что за превышение норм добычи водных ресурсов предусмотрены административные штрафы.

Фото: Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства