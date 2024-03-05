В Волгограде за год модернизировали километры теплотрасс, котельные и насосные станции

Общество 05.03.2024 15:54
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05.03.2024 15:54
«Концессии теплоснабжения» продолжают модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры Волгограда согласно комплексной программы развития города до 2034 года. Накануне, сообщает ИА «Высота 102», в компании подвели итоги за 2023 год. За это время в областном центре обновили теплотрассы, котельные, ЦТП и насосные станции.
Так, в 2023 году в котельной 4-х Связистов в Краснооктябрьском районе прошла модернизация котла ПТВМ-30. Также здесь отремонтировали дымовую трубу, обновили электротехническое оборудование, поставили сухие трансформаторы вместо старых масляных. Все это повысило надежность теплоснабжения около 25 тысяч жителей и более 20 школ, детсадов и медучреждений.
В Дзержинском районе за два года модернизировали котельную БСМП, обеспечивающую теплом 9 крупных медицинских учреждений. В рамках выполнения инвестиционной программы на котельной были введены в эксплуатацию два водогрейных котла ТТ100-3500 мощностью 3 500 кВт каждый. Новое энергоэффективное оборудование российского производства заменило изношенный паровой котел ДЕ-10/14 ГМ, уже отработавший свой ресурс.
Обновляют в Волгограде и оборудование насосных станций, подающих теплоноситель в жилые дома. Так, в 2023 году четыре изношенных насоса заменили на современное оборудование с повышенным КПД на насосной станции № 1 котельной квартала 849 в Тракторозаводском районе, которая обслуживает сотни домов и социальных объектов.
Обновление ветхих теплотрасс в 2023 году затронуло множество участков в разных районах Волгограда. Среди крупных проектов: перекладка идущей к госцирку и роддому №2 теплосети на улице Краснознаменской в центре, реконструкция теплопровода на улице Дзержинского в Тракторозаводском районе и монтаж нового фрагмента на теплопроводе на улице Землячки в Дзержинском. Проведенная модернизация позволила повысить надежность и обеспечила бесперебойную подачу ресурса десяткам тысяч потребителей.
Напомним, что в апреле 2023 года начался новый этап масштабной работы по наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве. Губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, руководством города было принято решение по усилению государственного, муниципального и общественного контроля за функционированием систем горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения в городе Волгограде. У муниципалитета и субъекта в целом появились новые инструменты, механизмы, правовая база, позволяющие решать самые актуальные задачи в этой сфере с привлечением государственных и частных инвестиций.
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