В Волгограде разлив на ул. Землячки ликвидировали без отключений воды

В Дзержинском районе Волгограда ликвидировали нарушение на трубопроводе, в результате которого заливало водой улицу Землячки, передает V102.RU.

- Работы выполнили буквально за считанные часы. Благодаря этому не пришлось приостанавливать подачу ресурса и все абоненты получали тепло и воду как обычно, в полном объеме, - сообщили в «Концессии водоснабжения».

В настоящее время трубопровод работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что работы по устранению утечки ведутся на ул. Космонавтов.

Фото из архива ИА «Высота 102»