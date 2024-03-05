Два района Волгограда свяжут новым маршрутом № 5а

Жители двух районов Волгограда в скором времени смогут воспользоваться новым маршрутом № 5а, сообщает V102.RU.

— В соответствии с запросами горожан, муниципалитет принял решение организовать новый автобусный маршрут, соединяющий микрорайон «Родниковая Долина» с Кировским районом. Объявлены конкурсные процедуры, — заявили в городской администрации.

На маршрут выйдут автобусы большой вместимости. Интервал движения составит 15 минут. Первый рейс от конечных станций («Химзавод» и «Родниковая Долина») запланирован на 5.40, заключительный будет отправляться в 21.00.





Протяженность нового маршрута составит около 15 километров. В него включены такие улицы, как Химзаводская, Шумилова, Писемского, Тополевая, переулок Печатный, Петровского, Просвирова, Василевского, Джабаева, Степанищева, Химина, Вторая продольная магистраль.

Проезд можно оплатить картой «Волна» или банковской карточкой, а также наличными. Действуют все установленные льготы. Уже имеющиеся маршруты № 85 «Жилгородок» — «Родниковая Долина», № 15а «Родниковая Долина» — ДК «Строитель» и № 23а «Родниковая Долина» — «Ул. 7 Гвардейской» будут работать в прежнем режиме.

Напомним, что жители Жилгородка в Дзержинском районе возмутились графиком работы в часы пик нового троллейбусного маршрута № 10, который с 1 января 2024 года пришел на смену автобусу № 65.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Инфографика: администрация Волгограда