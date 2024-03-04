В Волгоградской области четвертые сутки ищут пропавшую пенсионерку

В Волгоградской области четвертый день разыскивают 81-летнюю жительницу рабочего поселка Иловля, сообщает V102.RU.

— Пропала Раиса Дмитриевна Соловьева (Морковкина), — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 1 марта 2024 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы бесследно исчезнувшей женщины:

рост 150 сантиметров

худощавое телосложение

волосы седые

глаза светло-голубые

Пропавшая волгоградка была одета в пальто темно-синего цвета, серый пуховый платок. Если вам известна информация, способная помочь с розыском, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 918 244 58 60.

Напомним, что следователи объявили о розыске пропавшего 15-летнего подростка из Камышина. Данила Попов вылетел 17 февраля 2024 года из аэропорта Саратова в Москву и перестал выходить на связь.

Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102»