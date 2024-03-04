Общество

В Волгоградской области четвертые сутки ищут пропавшую пенсионерку

Общество 04.03.2024 09:31
0
04.03.2024 09:31


В Волгоградской области четвертый день разыскивают 81-летнюю жительницу рабочего поселка Иловля, сообщает V102.RU. 

— Пропала Раиса Дмитриевна Соловьева (Морковкина), — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — С 1 марта 2024 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы бесследно исчезнувшей женщины: 

рост 150 сантиметров

худощавое телосложение

волосы седые

глаза светло-голубые

Пропавшая волгоградка была одета в пальто темно-синего цвета, серый пуховый платок. Если вам известна информация, способная помочь с розыском, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 918 244 58 60. 

Напомним, что следователи объявили о розыске пропавшего 15-летнего подростка из Камышина. Данила Попов вылетел 17 февраля 2024 года из аэропорта Саратова в Москву и перестал выходить на связь. 

Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.03.2024 10:06
Общество 04.03.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2024 09:17
Общество 04.03.2024 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2024 06:25
Общество 04.03.2024 06:25
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 20:27
Общество 03.03.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 19:48
Общество 03.03.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 19:08
Общество 03.03.2024 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 17:31
Общество 03.03.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 16:37
Общество 03.03.2024 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 14:15
Общество 03.03.2024 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 13:15
Общество 03.03.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 12:22
Общество 03.03.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 11:46
Общество 03.03.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 10:33
Общество 03.03.2024 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.03.2024 09:56
Общество 03.03.2024 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2024 21:28
Общество 02.03.2024 21:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:28
В Волгограде точечно увеличили скорость интернета в одном из южных районовСмотреть фотографии
10:20
«Спартак» уверенно победил в ватерпольной СуперлигеСмотреть фотографии
10:06
Магнитная буря и температурные «качели» ждут волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области четвертые сутки ищут пропавшую пенсионеркуСмотреть фотографии
09:17
Александра Пахмутова опубликовала фото с замгубернатора Зиной МержоевойСмотреть фотографии
08:02
Матч «Ротора» и «Уфы» стал самым посещаемым во Второй лигеСмотреть фотографии
06:25
«А что это с ним?»: в Волгограде обновленный памятник морякам порыжелСмотреть фотографии
21:32
Под Волгоградом малыш выпил «Крот» для прочистки трубСмотреть фотографии
21:12
«В бой шли одни старики»: главный тренер объяснился за поражение «Ротора»Смотреть фотографии
20:27
Онкобольной из Михайловки получил лекарства после проверки СКСмотреть фотографии
19:48
Отец погибшего на СВО Героя России посетил в Волгограде Аллею СлавыСмотреть фотографии
19:08
«Однажды вез на своих плечах 60 килограммов»: курьер-велосипедист рассказал о работе в дождь и снег в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:20
«Зря мерзли?»: «Ротор» проиграл в первом домашнем матче 2024 года «Уфе»Смотреть фотографии
17:31
В Волгограде объявили сбор средств собаке с отрубленными лапамиСмотреть фотографии
16:37
Волгоградцев ждет усеченная рабочая неделяСмотреть фотографии
15:58
«Куда мы катимся?»: в Волгоградской области яйца за год подорожали на 83%Смотреть фотографии
15:11
Под Волгоградом в первый день весны 35-летний мужчина зарезал другаСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде выборы Президента связали со звездамиСмотреть фотографии
13:54
Женщину и ребенка госпитализировали после пожара в коммуналке ВолгоградаСмотреть фотографии
13:15
Мизулина потребовала найти угрожавших расправой школьникам ВолжскогоСмотреть фотографии
12:49
Под Волгоградом хозяин дома сгорел во снеСмотреть фотографии
12:22
Волгоградцы раскупили билеты на концерт запрещенного Мизулиной XolidayboyСмотреть фотографии
11:46
«Бум на глупость уже прошел»: заведующая ЗАГСом - о свадьбах по приколу, разводах и красивых датахСмотреть фотографии
10:46
В Волжском около девятиэтажки нашли тело мужчиныСмотреть фотографии
10:33
Изувеченных вечерниц из Волгограда отправят на операцию в МосквуСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом фура протаранила грузовикСмотреть фотографии
09:05
Болельщики «Ротора» споют гимн клуба перед матчем с «Уфой»Смотреть фотографии
07:51
Как на дрожжах: доходы волгоградцев выросли до 35 тысяч рублейСмотреть фотографии
21:28
В Волгограде ищут подрядчика на ремонт дорог в трех районахСмотреть фотографии
20:10
В Волгограде под балконами 14-этажки нашли тело женщиныСмотреть фотографии
 