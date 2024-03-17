Дворец президента? Где в Волгограде хранят древние монеты и первый косарь

Всем жителям города знакомо величественное здание регионального отделения Банка России, которое находится в самом центре Волгограда. Однако, мало кто знает, что происходит за массивными дверями сооружения. Печатают ли там деньги, выдают кредиты или хранят запасы драгметалла и денежных купюр всего региона? Специально для информагентства «Высота 102» открыли двери особо охраняемого объекта и рассказали, чем занимается и как живет реготделение главного банка страны.

Лаконичность и магия света

Каждый, кто проходит мимо здания на проспекте Ленина, 18, невольно обращает на него внушительные размеры и характерные для сталинской архитектуры очертания – величественные прямоугольные колонны, обрамленные строгим фасадом, двускатная крыша с бетонным парапетом и завершающая композицию лаконичная надпись - «Центральный банк России».

Сразу за дверями на парадном входе нас встречает пост охраны с металлоискателями, массивный турникет и еще одни двери, но уже бронированные. Закончив процедуру досмотра и, наконец, пройдя в фойе банка, нам открывается вид на белоснежные коринфские колонны, внушительных размеров холл в виде атриума, а также небольшой фонтан с амуром.









Как признаются сотрудники отделения, помимо архитектурных решений особенно впечатляет гостей и сотрудников банка освещение, благодаря которому, как это сейчас принято говорить, здесь царит «ламповая» атмосфера. Секрет данного эффекта прост – на этажах практически отсутствует центральное освещение. На помощь ему приходит солнечный свет, который на протяжении всего дня своими лучами освещает здание. Вечером на смену ему приходят светильники, излучающие теплый приглушенный свет, мягко рассеивающийся по залу.









Здание банка было спроектировано еще в 1950 году сталинградскими архитекторами Евгением Ивановичем Обуховым и Львом Исаевичем Рубиным, а также инженером Георгием Николаевичем Сысоевым. Приступили к строительству отделения в 1951-ом году, а уже в 1957-ом оно было сдано в эксплуатацию

– Стиль постройки известен и узнаваем многим — это сталинский ампир. В нем присутствуют достаточно объемные элементы декора, колонны, лепнина и массивные перила лестниц. Для многих посетителей центральная лестница здания больше ассоциируется с театром или музеем, хотя изначально сооружение проектировалось именно как банковское. Детям это место больше напоминает дворец президента или царя. На сегодняшний день сооружение имеет статус памятника архитектуры регионального значения, - поясняет ведущий экономист Марина Гурцева. – За весь период работы капитальный ремонт здания проводился лишь в 1997 году и с того периода здание имеет такое контрастное оформление. В момент реставрации в стенах банка появился и наш любимый фонтан с амуром, который включается только в знаменательные даты.









По периметру здания расположен операционный зал, кассовый блок, кабинеты служащих, архивное и денежное хранилище. На вопрос о том, какие функции выполняет учреждение, служащие банка также не без иронии отвечают, что зачастую, жители города путают отделение с офисом известного коммерческого банка. Оказалось, что многие задачи банка не известны обычным горожанам.

– Мы не работаем фактически с физлицами. В основном мы работаем со службами инкассации, либо с сотрудниками негосударственных банков. Все наверняка слышали о мошеннических схемах, когда звонят, якобы, сотрудники Центробанка, – разъясняют сотрудники банка. – На самом деле, вероятность того, что мы позвоним от имени банка обычному гражданину, равна нулю. Наша главная функция – регионально-экономическая. Кроме этого, мы обеспечиваем регион наличными банкнотами, а также обучаем население Волгоградской области финансовой грамотности.









От Византии до нашего времени

В лаконичном снаружи и красивом внутри здании расположен уникальный музей. В нем хранится более 800 экспонатов: банкноты и монеты разных лет, документы, книги, раритетная банковская техника, личные вещи и фото банкиров. Марина Гурцева, наш экскурсовод, показывает самые необычные и редкие экземпляры коллекции выставки.

– У нас представлено множество русских монет 14 века, копия слитка Новгородской гривны, которая использовалась в качестве средства платежа еще в 12 веке, а также древние византийские монеты, которые послужили прообразами для первых российских монет, – показала коллекцию сотрудница. – Еще на базе нашего музея имеются одни из самых популярных и красивых среди посетителей купюры номиналом в 100 рублей с изображением Екатерины II, 500 рублей с изображением Петра Великого и 25 рублей с изображением Александра III. В простонародье их называют смешными именами – Катенька, Петруша и Сашка. Именно это притягивает и запоминается нашим посетителям. Сейчас они являются произведением искусства в мире банковских купюр всего мира.













Не менее интересные по форме в коллекции музея – купюры периода Первой мировой войны. Особенно гостям симпатизируют бумажные копейки, больше напоминающие игрушечную версию купюр. Многие сравнивают их с валютой из популярной настольной игры «Монополия».

– Из необычайных видов денежных средств у нас выставлены казначейские знаки или в простонародье «Керенки». Многие называют их шутя деньгами метражом, поскольку они выпускались на разрезных лентах, а номиналы были не свойственные для того времени – 20 и 40 рублей, – объясняет Марина Гурцева. – Если мы вспомним молодежный сленг, который обозначает определенный денежный номинал, то мы сразу вспоминаем такое слово как «косарь». В нашей коллекции находится именно эта купюра, откуда и произошло всем известное слово. Если вы спросите почему именно такое наименование, то все очень просто - оно произошло из-за изображения цифры, расположенной по диагонали, на купюре. Оттуда и пошло известное выражение, которое преобразовалось из «косой тысячи» в сокращенное слово «косарь».









Кроме банкнот в коллекции музея имеются множество других самых интересных выставочных образцов. Так, например, здесь представлен дореволюционный засыпной металлический сейф «Фабрики денежных шкапов Франца Штаудена». Сам по себе он весит 450 кг из-за необычной конструкции – сейф имеет двойные металлические стенки, между которых засыпан песок. Такая система хранения наличных предотвращала кражу сейфа и защищала в течении нескольких часов ценные бумаги от пожара. Устройство было изготовлено в конце 19 века специально для Камышинского казначейства. Чтобы доставить сейф в Волгоград в 2007 году из Камышина, потребовалось высыпать около 150 кг песка.









На выставке можно увидеть и первый привезенный в регион банкомат. Он был произведен в Великобритании в городе Данди, а в 1995 году доставлен в здание Центробанка. В Москве такой же аппарат впервые появился двумя годами ранее – в 1993 году. По словам наших экскурсоводов, аппарат до сих пор может принимать и выдавать наличные.









Также волгоградцы могут взглянуть на необычный аппарат под названием «ДеМон». Устройство является электрохимическим анализатором для определения содержания драгоценных металлов в слитках. Чаще всего его используют в оценочных фирмах и ломбардах.

Как оказалось, несмотря на особую охраняемость здания в музей может попасть абсолютно любой желающий. Для этого необходимо записаться на сайте музея. По секрету, нам также признались, что музей в скором времени должен получить новый дом и увеличить площадь, тем самым и коллекцию выставки.

– Экскурсанты попадают к нам в относительно свободном формате. Четыре дня в неделю, со вторника по пятницу, к нам можно записаться через сотрудника банка. Для этого нужно отправить заявку на почту музея, – приглашают в гости волгоградцев.



















Фото: Павел Мирошкин/ ИА «Высота 102»