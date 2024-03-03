Волгоградцев ждет усеченная рабочая неделя

Общество 03.03.2024 16:37
0
03.03.2024 16:37
Роструд напомнил о длинных выходных с 8 марта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал министерства, пятница 8 марта будет нерабочим праздничным днем, а предпраздничный рабочий день в четверг 7 марта сократят на час.
Таким образом, волгоградцы, которые трудятся в формате пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд.
Ранее, напомним, по такому же принципу россияне отдыхали и с 23 февраля.
«Однажды вез на своих плечах 60 килограммов»: курьер-велосипедист рассказал о работе в дождь и снег в Волгограде03.03.2024 19:08
Общество 03.03.2024 19:08
В Волгограде объявили сбор средств собаке с отрубленными лапами03.03.2024 17:31
Общество 03.03.2024 17:31
В Волгограде выборы Президента связали со звездами03.03.2024 14:15
Общество 03.03.2024 14:15
Мизулина потребовала найти угрожавших расправой школьникам Волжского03.03.2024 13:15
Общество 03.03.2024 13:15
Волгоградцы раскупили билеты на концерт запрещенного Мизулиной Xolidayboy03.03.2024 12:22
Общество 03.03.2024 12:22
«Бум на глупость уже прошел»: заведующая ЗАГСом - о свадьбах по приколу, разводах и красивых датах03.03.2024 11:46
Общество 03.03.2024 11:46
Изувеченных вечерниц из Волгограда отправят на операцию в Москву03.03.2024 10:33
Общество 03.03.2024 10:33
Под Волгоградом фура протаранила грузовик03.03.2024 09:56
Общество 03.03.2024 09:56
В Волгограде ищут подрядчика на ремонт дорог в трех районах02.03.2024 21:28
Общество 02.03.2024 21:28
Маркировка животных и короткое ОСАГО: какие законы вступают в силу в марте02.03.2024 19:03
Общество 02.03.2024 19:03
Синоптики рассказали, когда в Волгоград придет стабильно теплая весна02.03.2024 18:01
Общество 02.03.2024 18:01
Подбитую на Украине американскую БМП М2 Bradley привезли в Волгоград02.03.2024 15:52
Общество 02.03.2024 15:52
Центр по ремонту и обслуживанию трамваев и троллейбусов создают в Волгограде02.03.2024 14:55
Общество 02.03.2024 14:55
Бастрыкин услышал жалобы жителей обезвоженного хутора в Волгоградской области02.03.2024 13:56
Общество 02.03.2024 13:56
«Слезы и счастливые улыбки»: на вокзале Волгограда провели телемост между участниками СВО и их семьями02.03.2024 13:15
Общество 02.03.2024 13:15