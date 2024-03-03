Под Волгоградом фура протаранила грузовик

Общество 03.03.2024 09:56
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03.03.2024 09:56
В Дубовском районе фура протаранила грузовой автомобиль. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 2 марта, рано утром.- 56-летний водитель Scania на 649 км ФАД «Сызрань-Саратов-Волгоград» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВИС 234700-30, за рулем которого находился 41-летний мужчина, - пояснили в главке.
В результате ДТП водитель автомобиля ВИС доставлен в больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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