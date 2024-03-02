Бастрыкин услышал жалобы жителей обезвоженного хутора в Волгоградской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на адресованную ему просьбу от жителей хутора Черкесовский Новоаннинского района Волгоградской области, передает V102.RU.

Селяне записали видеообращение к главе СКР, в котором поведали, что уже 4 года вынуждены ездить за чистой водой за 30 км в Новоаннинский и в поселок Полевой за 14 километров. Люди попросили Александра Бастрыкина вмешаться в ситуацию и принять меры для обеспечения населенного пункта чистой водой.

- В соцмедиа опубликовано обращение в адрес руководства Следственного комитета России о том, что в одном из населенных пунктов Волгоградской области длительное время отсутствует надлежащее водоснабжение, - говорится в сообщении СКР. - С целью установления всех обстоятельств сложившейся ситуации, а также изучения доводов, озвученных в публичном пространстве, следственными органами СУ СК России по Волгоградской области организовано проведение доследственной проверки.

Александр Бастрыкин поручил поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ходе проверки, а также по доводам, изложенным в обращении.

Ранее информагентство неоднократно поднимало проблему с водоснабжением в хуторе Черкессовский. Недавно на ситуацию с водой в этом населенном пункте обратили внимание и в региональном отделении ОНФ.

Фото: Скриншот с видеообращения жителей