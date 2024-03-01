Общество

Жители хутора Волгоградской области попросили у Бастрыкина воды

Общество 01.03.2024 16:00
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01.03.2024 16:00




Жители хутора Черкесовский Новоаннинского района записали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой принять меры для обеспечения населенного пункта чистой водой.
- В течение 4 лет в наш хутор не подается вода. Мы вынуждены ездить за чистой водой  за 30 км в Новоаннинский и в поселок Полевой за 14 километров.  В прошлом году у нас были установлены два водомата по очистке воды. Но они не работают,  так как заморозились и выведены из строя. Из колодцев вода течет постоянно, они не ремонтируются. За работу насосов долг по электричеству составил более 700 тысяч рублей. Пожалуйста, помогите нам, - обратились к Александру Бастрыкину жители.
Напомним, V102.RU неоднократно поднимало проблему с водоснабжением в хуторе Черкессовский. Недавно на ситуацию в населенном пункте обратили внимание в региональном отделении ОНФ. Здесь разбирались со странной мыльной жидкостью, которая неожиданно потекла из кранов хуторян.
В администрации Черкессовского сельского поселения корреспонденту информагентства поясняли, что вопрос с обеспечением водоснабжения хутора находится в введении района. При этом здесь признали, что водопровод изношен на 100%, однако на его ремонт выделяются копейки. Мизерного финансирования не хватает даже на латание трубы. Ситуацию может спасти только капитальный ремонт сети, однако денег жителям хутора даже не обещают.

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