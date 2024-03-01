Жители хутора Волгоградской области попросили у Бастрыкина воды

Напомним, V102.RU неоднократно поднимало проблему с водоснабжением в хуторе Черкессовский. Недавно на ситуацию в населенном пункте обратили внимание в региональном отделении ОНФ. Здесь разбирались со странной мыльной жидкостью, которая неожиданно потекла из кранов хуторян.
В администрации Черкессовского сельского поселения корреспонденту информагентства поясняли, что вопрос с обеспечением водоснабжения хутора находится в введении района. При этом здесь признали, что водопровод изношен на 100%, однако на его ремонт выделяются копейки. Мизерного финансирования не хватает даже на латание трубы. Ситуацию может спасти только капитальный ремонт сети, однако денег жителям хутора даже не обещают.