



Галерею картин с главными героями – братьями нашими меньшими – презентовали в Волгограде в рамках совместного проекта МБУ «Северное» и студентов ВГИИК. Юные художники изобразили бездомных собак именно такими, какими мы часто их видим на улицах города – одинокими, голодными, с грустным и щемящим душу взглядом. Но, если рядом с четвероногим другом оказывается человек, верх берут уже другие эмоции – радость и безграничное счастье обретения хозяина.

Галерею картин с главными героями – братьями нашими меньшими – презентовали в Волгограде в рамках совместного проекта МБУ «Северное» и студентов ВГИИК. Юные художники изобразили бездомных собак именно такими, какими мы часто их видим на улицах города – одинокими, голодными, с грустным и щемящим душу взглядом. Но, если рядом с четвероногим другом оказывается человек, верх берут уже другие эмоции – радость и безграничное счастье обретения хозяина.













Именно эту разнообразную палитру чувств удалось передать авторам необычных и потрясающих картин, ни одна из которых не может оставить равнодушным. Сегодня, 1 марта, эти работы были переданы на участок отлова и содержания бездомных животных МБУ «Северное».

Именно эту разнообразную палитру чувств удалось передать авторам необычных и потрясающих картин, ни одна из которых не может оставить равнодушным. Сегодня, 1 марта, эти работы были переданы на участок отлова и содержания бездомных животных МБУ «Северное».





- Желание помогать бездомным животным в первую очередь находит отклик в сердцах детей. В свете этого и возникло желание создать такой проект, - рассказал V102.RU директор МБУ «Северное» Евгений Головко. – Ребята горячо откликнулись на наше предложение, а название проекта появилось само собой – «Доброта спасет мир!». Мы, конечно, были тронуты, увидев эти замечательные картины. Очень хочется, чтобы этот проект нашел поддержку и одобрение в нашем городе и заставил всех задуматься о тяжелой доле братьев наших меньших. Уверен, что у ребят прекрасно получилось донести главное – разбудить в людях милосердие и сострадание, без которого невозможно доброе соседство животных и человека.

рассказал V102.RU директор МБУ «Северное» Евгений Головко.





Проект активно поддержали и преподаватели ВГИИК. Под патронажем и.о. завкафедрой декоративно-прикладного искусства Татьяны Ковалевой, старшего преподавателя Салавата Гюльамирова, преподавателя Светланы Гюльамировой студенты сначала создавали эскизы, на основе которых уже и рождались картины. Без личных переживаний, которые вкладывали юные художники в свои работы, невозможно было достигнуть такой искренности и реалистичности сюжетов. Ребята делились своими историями контактов с бездомными животными – кто-то спас дворнягу с улицы в трудный час, кто-то вылечил, кто-то – дал кусок еды голодной собаке. Каждый сюжет – это настоящая история, которую невозможно придумать, от которой нельзя отмахнуться и сделать вид, что это тебя не касается. Все художники, которые подарили приюту свои картины, получат благодарственные письма от учреждения.

Проект активно поддержали и преподаватели ВГИИК. Под патронажем и.о. завкафедрой декоративно-прикладного искусства Татьяны Ковалевой, старшего преподавателя Салавата Гюльамирова, преподавателя Светланы Гюльамировой студенты сначала создавали эскизы, на основе которых уже и рождались картины. Без личных переживаний, которые вкладывали юные художники в свои работы, невозможно было достигнуть такой искренности и реалистичности сюжетов. Ребята делились своими историями контактов с бездомными животными – кто-то спас дворнягу с улицы в трудный час, кто-то вылечил, кто-то – дал кусок еды голодной собаке. Каждый сюжет – это настоящая история, которую невозможно придумать, от которой нельзя отмахнуться и сделать вид, что это тебя не касается. Все художники, которые подарили приюту свои картины, получат благодарственные письма от учреждения.





Выставка картин стала очередной акцией в рамках проекта «Уроки доброты», который реализуется в МБУ «Северное» с прошлого года. В сентябре 2023 года был проведен первый день открытых дверей на базе участка отлова и содержания бездомных животных, куда были приглашены жители города, волонтеры и учащиеся образовательных заведений. Гости смогли воочию увидеть, в каких условиях содержатся четвероногие питомцы, а некоторые не побоялись взять на себя ответственность и забрали из приюта щенков, подарив им дом и заботу.

Выставка картин стала очередной акцией в рамках проекта «Уроки доброты», который реализуется в МБУ «Северное» с прошлого года. В сентябре 2023 года был проведен первый день открытых дверей на базе участка отлова и содержания бездомных животных, куда были приглашены жители города, волонтеры и учащиеся образовательных заведений. Гости смогли воочию увидеть, в каких условиях содержатся четвероногие питомцы, а некоторые не побоялись взять на себя ответственность и забрали из приюта щенков, подарив им дом и заботу.





А в декабре прошлого года к обитателям приюта приезжали в гости учащиеся Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций.

А в декабре прошлого года к обитателям приюта приезжали в гости учащиеся Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций.





В этом году с наступлением тепла на участке отлова и содержания бездомных животных проведение дней открытых дверей планируют продолжить. Сотрудники МБУ «Северное» уверены, что такие визиты помогают в воспитании ответственного отношения к животным и помогают понять, что на добро они всегда ответят добром. В этом году с наступлением тепла на участке отлова и содержания бездомных животных проведение дней открытых дверей планируют продолжить. Сотрудники МБУ «Северное» уверены, что такие визиты помогают в воспитании ответственного отношения к животным и помогают понять, что на добро они всегда ответят добром.

Фото Павла Мирошкина







