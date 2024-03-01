Инструктор по туризму из Волгоградской области найден мертвым в Архызе





Коллеги инструктора по туризму из Волгоградской области Андрея Диметренко сообщили о его гибели. Как передает ИА «Высота 102», соответствующая информация была опубликована в официальной группе туроператора «Райдер Парк».

– Так случилось, что Андрея не стало. Сейчас организуем сбор средств на похороны, – говорится в коротком сообщении на странице в «ВКонтакте».

По имеющимся сведениям, тело Андрея Диметренко было обнаружено в Архызе. Перед этим, сообщают читатели ИА «Высота 102», на своей странице он разместил пост со словами: «Если вы это читаете, значит, меня уже нет». Однако это сообщение вскоре было удалено, а авторы информации о гибели волгоградца отказываются отвечать на вопросы о причинах его гибели.

В официальной группе туроператора в Сети многочисленные ученики выражают соболезнования семье Андрея Диметренко:

– Это в голове не укладывается. Андрей мне подарил Архыз! Ну почему так происходит, что добрые, отзывчивые люди не могут в этом мире ужиться...

– Очень жаль... хоть мы не так давно были знакомы с Андреем, но именно с ним и его командой связано моё знакомство с Архызом и любовью к горам. Очень добрый, интересный, веселый и бесконечно талантливый человек. Родным и близким самые искренние соболезнования... и сил пережить такое горе... Очень жаль.

– Соболезнования родственникам. Человек был в своей стихии. Дай Бог ему там быть счастливым.

Фото: VK.com