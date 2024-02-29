В Волгограде бесследно исчез 10-летний ребенок

В Волгограде разыскивают пропавшего малолетнего ребенка, который бесследно исчез утром 29 февраля, сообщает V102.RU.

Как пояснили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт», силы волонтеров брошены на поиск Артема Алексеевича Курсекова. Подросток ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего:

возраст 10 лет

рост 130 сантиметров

нормальное телосложение

волосы темно-русые

глаза карие

В день исчезновения был одет в черно-серую куртку и такого же цвета ботинки, на голове была шапка серого цвета. Если вы располагаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить координатору поисков по номеру 8 995 412 61 04.

Напомним, что СК организовал проверку по факту исчезновения 15-летнего Данилы Попова из Камышина, который 17 февраля 2024 года вылетел из аэропорта Саратова в Москву и перестал выходить на связь.

Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102»