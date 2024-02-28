Следователи объявили о розыске пропавшего подростка из Камышина





Следователи по городу Камышин Волгоградской области проводят проверку по факту исчезновения 15-летнего Данилы Попова, который 17 февраля 2023 года вылетел из аэропорта Саратова в Москву и перестал выходить на связь, сообщает V102.RU с ссылкой на СУ СКР региона. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-18 лет, среднего телосложения, рост 172-174 см, волнистый светло русый волос.

Особые приметы: родимое пятно на спине под лопаткой слева.

В день исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном (двусторонняя - с одной стороны темно-синяя, с другой плюшевая), черные джинсы, бежевую кофту и темные ботинки.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о местонахождении Попова Д.С. или лица, схожего по приметам с последним, а также о последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефону 8(84457)5-00-11, 8-902-383-45-56, 8-927-513-05-07 либо 02. Анонимность гарантирована.

Ранее «Высота 102» сообщало о таинственном исчезновении подростка. По информации полицейских Камышина, юноша вылетел из аэропорта Саратова в Москву и после этого перестал выходить на связь.

Фото: межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский»