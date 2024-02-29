Молзаводу «Волгоградский» грозит повторное банкротство из-за долгов

Вышедший год назад из 9-летней процедуры банкротства ООО «Молочный завод «Волгоградский» вновь вынужден в суде доказывать свою финансовую состоятельность из-за хронических неплатежей. Как сообщили V102.RU в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, в производстве находится заявление ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области о признании ООО «Молочный завод «Волгоградский» несостоятельным (банкротом).

Отмечается, что предприятие имеет задолженность по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды в размере 17 миллионов 985 тысяч 520 рублей, но добровольно ее не оплачивает, несмотря на неоднократные требования.

В УФНС России по региону информагентству пояснили, что ранее ОАО «Молочный завод «Волгоградский» уже признавали банкротом. Конкурсное производство в отношении юрлица длилось 9 лет - с 26 января 2014 года по 16 января 2023 года.

- Между тем, задолженность ОАО «Молочный завод «Волгоградский» по обязательным налоговым платежам, образованная за период с 2013 года по текущую дату, должником не погашена, в том числе после выхода из процедуры банкротства, - пояснили в УФНС.

Молочный завод 13 июня 2023 года обращался в суд с заявлением к налоговому органу о признании указанной задолженности безнадежной к взысканию, но в удовлетворении заявления было отказано.

В налоговом органе также сообщили, что ОАО «Молочный завод «Волгоградский» какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, в том числе по заявленному основному виду деятельности - производство питьевого молока и питьевых сливок - не осуществляло как в ходе процедуры банкротства, так и в настоящее время.

На основании вышеперечисленного, в связи с наличием признаков несостоятельности (банкротства) было подано заявление в суд. Заседание по данному делу назначено на 5 марта.

Согласно отрытым сведениям, молочный завод зарегистрирован по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, 44. Отметим, что в этом офисном здании находится много организаций, в том числе и кабинет психолога.