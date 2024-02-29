Глава одного из районов Волгоградской области рассказал, что у него появился опасный двойник, который заваливает местных жителей от его имени различными сообщениями, сообщает V102.RU.

— Пожалуйста, не ведитесь на уловки мошенников, у меня есть только один официальный Telegram-канал! Не отвечайте на сообщения сомнительного содержания! Будьте бдительны! — выступил с обращением к жителям глава Новоаннинского района Николай Моисеев.

Напомним, что случаи мошенничества с использованием аккаунтов представителей органов власти уже фиксировались в Волгоградском регионе. Под удар попали глава Жирновского района Александр Шевченко и мэр Камышина Станислав Зинченко.

Фото: архив ИА «Высота 102»