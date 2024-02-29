Теперь наличие гражданства Российской Федерации у несовершеннолетних граждан Российской Федерации (в возрасте до 14 лет) при выезде из Российской Федерации по свидетельству о рождении удостоверяется одним из следующих документов:
– отметкой в свидетельстве о рождении, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, и печатью этого органа;
– свидетельством о приобретении гражданства Российской Федерации по рождению;
– документом, выданным полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, и печатью этого органа;
– паспортом гражданина Российской Федерации, в том числе удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, дипломатическим паспортом, служебным паспортом, его родителей, при условии, что в эти документы внесены сведения о детях, которые заверены подписью должностного лица и печатью органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации.
Для оформления указанных документов (проставления отметок) необходимо обращаться в территориальные органы МВД России либо дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации.
Новые изменения не касаются детей, имеющих загранпаспорт.