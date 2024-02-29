40 учителей из Волгоградской области получат по 100 тысяч

Общество 29.02.2024 06:54
0
29.02.2024 06:54
В Волгоградской области поощрят молодых учителей за высокое педагогическое мастерство. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление губернатора, сорок лучших педагогов в 2024 году получат по 100 тысяч рублей.Комитет образования, науки и молодежной политики в ближайший месяц разработает и утвердит положение о порядке и критериях конкурсного отбора молодых учителей, труд которых будет отмечен премиями.
В Волгограде и области посчитали число бездомных животных28.02.2024 21:34
Общество 28.02.2024 21:34
Волгоградцы озвучили плату за отказ от эквилибристики и духоты28.02.2024 20:00
Общество 28.02.2024 20:00
Трехкилометровая пробка парализовала Первую продольную в Волгограде28.02.2024 19:15
Общество 28.02.2024 19:15
В СВО погиб мобилизованный из Волгоградской области28.02.2024 18:45
Общество 28.02.2024 18:45
В Волжском на выходе из поликлиники замертво упал мужчина28.02.2024 18:07
Общество 28.02.2024 18:07
Мэрия Волгограда выплатит 612 тысяч пострадавшему на темной дороге мотоциклисту28.02.2024 15:43
Общество 28.02.2024 15:43
Матери погибшего на СВО волгоградца больше года отказывали в выплатах28.02.2024 15:37
Общество 28.02.2024 15:37
Следователи объявили о розыске пропавшего подростка из Камышина28.02.2024 15:35
Общество 28.02.2024 15:35
Николай Валуев с детьми приедет в Волгоград 9 марта28.02.2024 13:56
Общество 28.02.2024 13:56
Волгоградцу продали бракованный смартфон за 150 тысяч рублей28.02.2024 13:05
Общество 28.02.2024 13:05
Потерявший маму и сестру на пожаре житель Котово купил квартиру на народные деньги28.02.2024 12:03
Общество 28.02.2024 12:03
В «Царицынской опере» встретят весну сольным концертом Екатерины Богачёвой28.02.2024 11:59
Общество 28.02.2024 11:59
Новое семейство орланов поселилось в природном парке Волгоградской области28.02.2024 11:21
Общество 28.02.2024 11:21
Ярмарку местных производителей откроют 16 марта в ЦПКиО Волгограда28.02.2024 11:13
Общество 28.02.2024 11:13
Укравший велосипед курьера волжанин стал героем криминального видео28.02.2024 10:46
Общество 28.02.2024 10:46