Общество

Новое семейство орланов поселилось в природном парке Волгоградской области

Общество 28.02.2024 11:21
0
28.02.2024 11:21


В природном парке «Нижнехоперский» в Волгоградской области обнаружили новое семейство орланов-белохвостов. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 28 февраля, опубликовали фото с редкими птицами. 

Орланы занесены в Красную книгу РФ, и встретить этих птиц сегодня можно в основном на особо охраняемых территориях, – сообщили в природном парке. – Появление новых гнезд — настоящее событие. 

Уточняется, что новая пара орланов свила гнездо в заказнике «Кумылженский». 

Добавим, что в 2023 году на территории природного парка «Нижнехоперский» насчитывалось 14 гнездовий.

Фото: предоставлено облкомприроды

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.02.2024 15:43
Общество 28.02.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2024 15:37
Общество 28.02.2024 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2024 15:35
Общество 28.02.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2024 13:56
Общество 28.02.2024 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2024 13:05
Общество 28.02.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2024 12:03
Общество 28.02.2024 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2024 11:59
Общество 28.02.2024 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.02.2024 11:13
Общество 28.02.2024 11:13
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2024 10:46
Общество 28.02.2024 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2024 10:37
Общество 28.02.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2024 09:27
Общество 28.02.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2024 09:05
Общество 28.02.2024 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.02.2024 08:53
Общество 28.02.2024 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2024 07:25
Общество 28.02.2024 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2024 07:15
Общество 28.02.2024 07:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:43
Мэрия Волгограда выплатит 612 тысяч пострадавшему на темной дороге мотоциклистуСмотреть фотографии
15:37
Матери погибшего на СВО волгоградца больше года отказывали в выплатахСмотреть фотографии
15:35
Следователи объявили о розыске пропавшего подростка из КамышинаСмотреть фотографии
14:02
Опубликовано видео из зала суда по делу Журавеля. Защита обжалует приговорСмотреть фотографии
13:56
Николай Валуев с детьми приедет в Волгоград 9 мартаСмотреть фотографии
13:05
Волгоградцу продали бракованный смартфон за 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:03
Потерявший маму и сестру на пожаре житель Котово купил квартиру на народные деньгиСмотреть фотографии
11:59
В «Царицынской опере» встретят весну сольным концертом Екатерины БогачёвойСмотреть фотографии
11:50
Жителя Волгограда осудят за нелегальную торговлю «ностальгией» по СССРСмотреть фотографии
11:21
Новое семейство орланов поселилось в природном парке Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:13
Ярмарку местных производителей откроют 16 марта в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде бывалый разбойник грабил офисы микрозаймов с игрушечным пистолетикомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
Укравший велосипед курьера волжанин стал героем криминального видеоСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде после ДТП у СИЗО возобновили движение трамваевСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области приступили к ямочному ремонтуСмотреть фотографии
09:05
В «темных» делах жительницы Волгограда пришлось разбираться полиции и судуСмотреть фотографии
08:53
В Волгоградской области напечатают 1783700 бюллетеней к выборам ПрезидентаСмотреть фотографии
08:11
Рост поставок удобрений стимулирует развитие волгоградской экономикиСмотреть фотографии
07:25
Семь вирусов одновременно атакуют жителей Волгограда и областиСмотреть фотографии
07:15
«Главное – сохранить жизни людей»: в Волгограде показали фильм о командире засекреченного спецназаСмотреть фотографии
22:36
В Сети появилась полная версия фильма о «Бессмертном Сталинграде» из ВолгоградаСмотреть фотографии
21:25
Главный следователь по делам Навального из Волгограда получил повышение в ГСУ СКРСмотреть фотографии
20:23
Магнитная буря неожиданно началась после мощных вспышек на СолнцеСмотреть фотографии
20:05
Производство упаковки для яиц выгорело в Саратовской областиСмотреть фотографии
19:54
В Волгоградской области 6 марта взвоют сиреныСмотреть фотографии
19:22
Труп 19-летнего парня нашли соседи на лестничной клетке в КамышинеСмотреть фотографии
18:49
Волгоградцам напомнили, какие налоги нужно заплатить до 28 февраляСмотреть фотографии
18:29
На всякий случай? Волгоградцев спросят о готовности платить 60 рублей за проездСмотреть фотографии
18:22
В Волгоградской области этой зимой выпало осадков на 180% больше нормыСмотреть фотографии
17:23
Мишустин выделил Волгоград на сессии с министрами и главами регионовСмотреть фотографии
 