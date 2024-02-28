



В природном парке «Нижнехоперский» в Волгоградской области обнаружили новое семейство орланов-белохвостов. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 28 февраля, опубликовали фото с редкими птицами.

– Орланы занесены в Красную книгу РФ, и встретить этих птиц сегодня можно в основном на особо охраняемых территориях, – сообщили в природном парке. – Появление новых гнезд — настоящее событие.

Уточняется, что новая пара орланов свила гнездо в заказнике «Кумылженский».

Добавим, что в 2023 году на территории природного парка «Нижнехоперский» насчитывалось 14 гнездовий.

Фото: предоставлено облкомприроды