Ярмарку местных производителей откроют 16 марта в ЦПКиО Волгограда





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда с 16 марта начнут свою работу павильоны местных производителей. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, 20 торговых палаток расположатся возле аттракциона «Свадебная карусель».

Торговые площадки будут выполнены из эко-материалов – при помощи мела на грифельной поверхности торгующие смогут оформить индивидуальную вывеску.

– Ярмарка будет работать каждые выходные круглый год, – рассказал директор парка Андрей Еркин. – В планах парка проводить такие тематические ярмарки, как сырные или колбасные, и праздничные ярмарки к Новому году и Рождеству, ко Дню города и другим праздникам. Будет организована культурная программа, выставки художников, образовательные мероприятия.

Предоставляться места будут предпочтительно местным товаропроизводителям. На ярмарке волгоградцы смогут приобрести товары для дома ручной работы, одежду из натуральных тканей, украшения ручной работы, мыло ручной работы, кожаные аксессуары, натуральную косметику ручной работы, керамику и многое другое. Также на территории ярмарки будут находиться и фудкорты.

Фото: парк ЦПКиО