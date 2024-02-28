Общество

В Волгоградской области приступили к ямочному ремонту

Общество 28.02.2024 09:27
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28.02.2024 09:27


В Волгоградской области дорожные службы приступили к ликвидации дефектов покрытия, возникших в течение зимнего сезона. Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области. Ранее, напомним, глава региона Андрей Бочаров поручил провести детальное обследование дорог, на состояние которых повлияли перепады температуры и обильные осадки.
С  начала года на отдельных участках региональной дорожной сети устранены дефекты на более чем 3,5 тыс. кв. м покрытия.  Сейчас для работ используют литой асфальтобетон, а с наступлением благоприятных погодных условий и запуском асфальтобетонных заводов  дорожники перейдут на горячую асфальтобетонную смесь, что увеличит производительность и скорость выполняемых работ.
В рамках работ по содержанию дорожники также очищают обочины от сорной древесно-кустарниковой растительности для обеспечения большей видимости. При наступлении благоприятных погодных условий специалисты проведут ежегодное детальное обследование региональной дорожной сети, в том числе участков, находящихся на гарантии, — по результатам мониторинга будет разработан план мероприятий по устранению выявленных дефектов.

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