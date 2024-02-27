



Волгоградская молодежь сегодня все еще неохотно идет на работу на производства и, тем более, в компании, оказывающие коммунальные услуги. Для того чтобы решить проблему, повысить авторитет рабочих профессий, а заодно и подготовить молодые кадры, ООО «Концессии теплоснабжения» наладили взаимодействие с Волгоградским строительным техникумом. Как рассказали ИА «Высота 102» в компании, накануне, 26 февраля, к практическим занятиям здесь уже приступили первые девять четверокурсников.

– Учащиеся строительного техникума специализируются по направлению «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». Осваивать принципы работы тепловых сетей молодые специалисты будут в структурных подразделениях предприятия – на ЦТП энергорайона № 2 в качестве рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, а также в диспетчерском центре, – рассказали в пресс-службе «Концессий». – Уже в первый день практики студенты узнали об основных направлениях деятельности компании, а также прошли инструктаж.

Роль наставника ребят в организации взял на себя начальник энергорайона № 2 Али Абубекеров. Он, сообщают в «Концессиях теплоснабжения», опытный работник будет лично контролировать прохождение практики студентами. Как говорит сам Абубекеров, в этом деле самое важное – трудовая дисциплина.

– Всех студентов мы призываем трудиться и показывать хороший результат. Уверены, что сможем показать все плюсы работы на предприятии и привлечь молодых специалистов в «Концессии», – отметил он.

По словам одного из учащихся технику Никиты Кобликова, во время практики на предприятии он и его друзья планируют планируют применить полученные знания:

– Мы прошли инструктаж по технике безопасности и посетили несколько объектов, где будем проходить практику. Надеемся, что сможем применить там уже полученные знание и самое главное – получить четкое представление о профессии. Но уже сейчас можно точно сказать, что опыт работы на таком серьезном предприятии запомнится надолго.

Производственная практика в ООО «Концессии теплоснабжения» завершится 30 марта. Тем, кто пройдет ее успешно, по окончании вуза в компании готовы предложить рабочие места.

До конца 2024 года пройти производственную практику на предприятиях «Концессий теплоснабжения» и «Концессий водоснабжения» смогут студенты и учащиеся других профильных образовательных учреждений региона.