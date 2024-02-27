Общество

Блины и много мяса: в ЦПКиО Волгограда вкусно встретят весну

Общество 27.02.2024 11:02
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27.02.2024 11:02


В первый месяц весны в парке ЦПКиО в Центральном районе Волгограда пройдут сразу несколько крупных фестивалей с вкусной едой и интересной программой, сообщили V102.RU в пресс-службе парка.

Первым масштабным событием в парке станет двухдневное празднование Масленицы, которое начнется 16 марта. В течение этого дня посетителей ожидают выступления творческих коллективов, детские игры, хороводы, а также народные состязания, в ходе которых пройдут кулачные схватки и бои стенку на стенку. 

- На территории «Подворья» в течение всего дня будут организованы тематические мастер-классы, - рассказали в парке. - На следующий день, 17 марта, празднование Масленицы продолжится, кульминацией мероприятия по традиции станет сжигание многометрового масленичного чучела.

В следующие выходные, 23 и 24 марта, в парке пройдет СВОП-ярмарка по обмену вещами в пяти разных локациях ЦПКиО. Все желающие смогут обменять ставшие ненужными детские игрушки, книги, сувениры и даже живые растения. 

В последние выходные первого месяца весны, 30 и 31 марта, в парке запланирован фестиваль гриля. На территории соорудят огромную гриль-зону, чтобы гости парка смогли попробовать разнообразные блюда, приготовленные на углях. Также будет подготовлена тематическая программа.

Фото: пресс-служба ЦПКиО

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