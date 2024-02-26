Синоптики предрекли холодный март в Волгоградской области

Прогнозы синоптиков подтверждаются народными приметами. V102.RU сообщало о том, что в Сретенье Господне, которое отмечалось 15 февраля, в регионе не наблюдалась оттепель, что свидетельствовало бы о скорой и теплой весне. Морозы, которые не уходят из Волгоградской области, конечно, будут ослабевать, однако в целом март будет достаточно суровым.
Общество 26.02.2024 21:53
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26.02.2024 21:53
Прогнозы синоптиков подтверждаются народными приметами. V102.RU сообщало о том, что в Сретенье Господне, которое отмечалось 15 февраля, в регионе не наблюдалась оттепель, что свидетельствовало бы о скорой и теплой весне. Морозы, которые не уходят из Волгоградской области, конечно, будут ослабевать, однако в целом март будет достаточно суровым.
Еще несколько дней и с зимой можно попрощаться. Но первый весенний месяц в Волгоградской области не порадует теплом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на погодные ресурсы, почти до середины марта в регионе будут сохраняться минусовые ночные температуры, а днем – небольшой плюс. При этом закончившаяся зима будет аукаться осадками в виде дождя и снега и пронзительными ветрами.Лишь во второй половине марта температура воздуха начнет постепенно подниматься и достигнет максимума в 10 градусов тепла в последние дни первого весеннего месяца.
Прогнозы синоптиков подтверждаются народными приметами. V102.RU сообщало о том, что в Сретенье Господне, которое отмечалось 15 февраля, в регионе не наблюдалась оттепель, что свидетельствовало бы о скорой и теплой весне. Морозы, которые не уходят из Волгоградской области, конечно, будут ослабевать, однако в целом март будет достаточно суровым.
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