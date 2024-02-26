Первые в этом году два аварийных дома снесут в Волгограде

В Волгограде определены подрядчики для выполнения работ по демонтажу двух многоквартирных домов, которые признаны аварийными. Как сообщили V102.RU в мэрии, по итогам конкурсных процедур комплекс работ выполнят ООО «ДемонтажГрупп» и ИП Кузяева Ж.Н.

- Контракты с подрядчиками заключены в установленные действующим законодательством сроки, - сообщили в администрации Волгограда.

ИП Кузяева Ж.Н. предстоит снести старую расселенную двухэтажку под №7 на ул. Здоровцева в Тракторозаводском районе. ООО «ДемонтажГрупп» выиграло конкурс по сносу дома №37 по ул. Саушинской в Красноармейском районе.

Согласно сайту госзакупок, индивидуальный предприниматель демонтирует 8-квартирных дом на севере Волгограда за 1 миллион 150 тысяч рублей. Демонтаж 18-квартирной двухэтажки в Красноармейском районе обойдется бюджету в 2 миллиона 489 тысяч 700 рублей.

Подрядчикам предстоит разобрать строения общей площадью порядка 1600 квадратных метров, вывезти на утилизацию строительный мусор, а также выполнить вертикальную планировку участков.

По данным мэрии, ранее из этих домов были переселены порядка 70 человек. Владельцы по своему выбору получили за свое прежнее жилье новые квартиры или денежные компенсации. С теми, кто проживал на условиях социального найма, заключены новые договоры. Расселение проводилось по нацпроекту «Жилье и городская среда», созданному по инициативе Президента РФ.

Так, в рамках нацпроекта в 2023 году в Волгограде было снесено 36 расселенных аварийных домов.