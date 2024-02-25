В Волгограде скоропостижно скончался сын Александра Струкова

В Волгограде скоропостижно скончался сын председателя городского совета ветеранов Волгограда. Как стало известно V102.RU, Сергей Струков ушел из жизни накануне.

— Вчера все произошло в обед. Так внезапно. Он здоровый парень у меня был, никаких вредных привычек, а тут инфаркт. Ничего не предвещало беды. Это сильный удар. Я провожал всегда наших парней, погибших на СВО, а теперь вот с сыном прощаюсь…, — рассказал Александр Струков. — Ему всего 42 года было, старшему сейчас 45. Не успел семьей обзавестись, детками. Он у меня молодец был, срочную службу проходил в нашей 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Потом в таможне, когда сократили структуру — поступил на фельдъегерскую службу. В последнее время трудился инкассатором.

Александр Струков уточнил, что церемония прощания пройдет завтра в 12.00 в комплексе «Память» на улице Землячки, 74.

— Похороним на кладбище, где бабушки, дед его, на Максимке. Поминальный обед будет на Димитровском, — уточнил Струков.

Редакция «Высоты 102» выражает искренние соболезнования Александру Дмитриевичу.

Фото и коллаж: Сергей Струков / ok.ru, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»