В Волгограде разгорелся скандал из-за сидевшего за изнасилование тренера

В Волгограде родители воспитанников спортклуба «Форвард» требуют отстранить от работы тренера Николая Бибина, который до 2021 года отбывал наказание за групповое изнасилование. Корреспонденты V102.RU пообщались с Бибиным, представителями спортклуба, а также с бывшей женой тренера. Женщина характеризует экс-супруга как склонного к насилию человека, а в «Форварде» убеждают, что спортсмен не приближался к чужим детям.

Как стало известно 25 февраля, родители воспитанников спортцентра в Волгограде поделились своими опасениями относительно Бибина с частным детективом Максимом Заболотным. Telegram-канал SHOT, в свою очередь, опубликовал справку об освобождении Бибина.

Согласно обнародованным данным, Николай Бибин в 2015 году был приговорен по двум статьям УК РФ к семи годам лишения свободы и отбывал срок в ИК-12 в Волгоградской области. В 2021-м Бибин оказался на свободе по УДО. К этому дню он успел жениться, стать отцом и развестись.

Знали, но пытались скрыть?

По словам детектива Заболотного, главный тренер и директор спортшколы Вячеслав Скотников знал о судимости Бибина, но, тем не менее, допустил последнего к работе с детьми.

— Я поймал уже пять педофилов. Вчера Бибин мне сам написал, поблагодарил за мою работу. Я никого голословно не обвиняю, этим должны заняться органы. Соответствующие заявления я направил в СК, администрацию Волгограда и так далее. Человек был судим, по закону он не имеет права работать с детьми. Однако о таких фактах сообщили мне заявители. Будем проверять все от и до, — заявил частный детектив, отказавшийся давать контакты обратившихся к нему родителей, ссылаясь на конфиденциальность.

Президент Волгоградской региональной детской общественной организации «Спортивный клуб «Форвард» Вячеслав Скотников в разговоре с журналистом «Высоты 102» в свою очередь пояснил, что знает Николая Бибина, но не в курсе его проблем с законом.

— Николай у меня тренировался какое-то время. Потом надолго пропал. Затем вновь появился в зале. Я справки о судимости у него не спрашивал. Знаю, что он грамотный спортсмен, в спорте с семи лет, судил многочисленные соревнования, ездил вместе со мной на семинары, но детей он не тренирует и не тренировал. Я — единственный тренер, — заявил Скотников. — Честно говоря, нахожусь в глубоком шоке от происходящего. Никаких жалоб ни от кого на Николая никогда не было. Знаю, что у него есть какие-то проблемы с женой, они в разводе, возможно, что это как-то может быть взаимосвязано. Хочу сказать вам одно — сейчас Бибин на тренировки уже не ходит. Мне такая популярность в кавычках не нужна.

«Это все неправда»

Сам Николай Бибин в разговоре с корреспондентом информагентства не стал отрицать наличие у него в прошлом судимости.

— Да, я отбывал в свое время наказание за изнасилование. Не скрываю этого, но это дела давно минувших дней. Давайте говорить о том, что происходит сейчас. Я освободился еще в 2021 году, устроился на работу автослесарем, возобновил тренировки по тхэквондо. Детей никогда не тренировал, лишь судил соревнования. На данный момент в зал я не хожу по медицинским показаниям. Мне скоро предстоит операция, — рассказал спортсмен. — Сразу поясню по поводу всей этой грязной истории. Какое-то время я жил с супругой, но мы скоро разведемся. Раньше не получалось, так как по закону ребенку не было года. Алименты я плачу по суду. В 2023 году был процесс. С женой мы общались последний раз в декабре прошлого года. Она не дает мне видеться с дочкой. Заблокировала меня везде. Я вам так скажу, та справка об освобождении, которая появилась в публичном доступе, исчезла как раз в тот момент, когда жена была последний раз у меня дома. Она мне и страницы из паспорта вырывала, приходилось восстанавливать. У нее на меня обида, денег от меня хочет больше и чтобы все это никак не фиксировалось официально, поэтому и суд был, чтобы потом никаких претензий. То, что про меня пишут — пускай, это все неправда. Меня это, конечно, задевает, но не более того. Любого человека можно облить грязью за считанные секунды. Почему я закрыл свои аккаунты? У меня просто такого никогда в жизни не было, чтобы столько негатива в мою сторону.

Супруга Бибина, представившаяся Таисией, озвучила свою версию произошедшего.

— Вся эта история всплыла не от меня. Информацию о Николае опубликовал Максим Заболотный. Мы с мужем не общаемся уже длительное время, он не хочет воспитывать свою дочь, которой исполнился в этом месяце год, не хочет платить алименты. Мой ребенок носит его фамилию, сами подумайте, разве мне это нужно? Но я не знаю, что там в голове у человека. Ничего хорошего о нем сказать не могу. Он действительно жестокий и грубый, он поднимал руку на меня, жестоко обращался с детьми, которых он тренировал и тренирует до сих пор. Это все знают, — заявила Таисия. — Я понимаю, почему он хочет выставить крайней меня во всех своих бедах. Муж выгнал меня беременную из дома, через раз платит алименты, назначенные судом. Я полностью сделала ему ремонт в квартире. Поймите, человек семь лет был в колонии, сидел он тут в Волжском. За что конкретно отбывал, уже не скажет никто. Там много версий. Мне говорил, что ничего такого, мол, просто знакомая из общей компании занялась с ним оральным сексом. Николай превосходный манипулятор. Он все делает так, как ему выгодно. Недавно вот заявился и сказал, что, если я откажусь от алиментов, он готов, чтобы его лишили родительских прав на дочь. Вот такой он человек.

По словам жены Бибина, ее муж после появления информации о нем в Интернете, стал в экстренном порядке удалять видео с тренировками детей и закрывать аккаунты в соцсетях.

— Он Скотникова хорошо знает, чуть ли не с детства. Тот его и пристроил к себе в клуб. Что один, что второй сейчас ищут пути отхода, пытаются все удалить, подчистить «хвосты», — уверена Таисия.

Фото: Nikolay Bibin / vk.com