Общество

Директор ВТЦ прокомментировала закрытие кинотеатра в Волгограде

Общество 25.02.2024 16:41
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25.02.2024 16:41


Читатели V102.RU всерьез озаботились закрытием любимого кинотеатра «Пять звезд» в Ворошиловском торговом центре Волгограда. Посетители считают, что на месте кинозалов откроют фитнес-студию. Ситуацию прокомментировала директор торгового комплекса Надежда Васильева. 

— Действительно, определенную площадь займет новый фитнес-клуб DDX Fitness. Первым в нашем регионе откроется именно зал в Ворошиловском торговом центре. Проектом предусмотрен трехуровневый комплекс, который будет в себя включать залы с самыми современными тренажерами, хаммам, соляную комнату, — рассказала управляющая. — После реконструкции кинотеатра, которая должна быть окончена в декабре этого года, киноманов примут четыре обновленных малых зала повышенной комфортности, способные вместить по 25 человек каждый.  

Напомним, что семизальный мультиплекс открыли 18 марта 2009 года. Он стал восьмым в ряду кинотеатров сети. Кинозалы, оборудованные современной кинотехникой и ведущие показы в цифровом (2D, 3D и Real 3D) формате, в общей сложности могут вместить 1000 человек. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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