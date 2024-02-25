В Волгограде закрыли кинотеатр «Пять звезд» в ВТЦ

Посетители Ворошиловского торгового центра Волгограда обеспокоены закрытием кинотеатра «Пять звезд», располагающегося на третьем этаже современного здания. В редакцию V102.RU обратились горожане, которые считают, что кинозалу отказали в аренде.

— В Ворошиловском торговом центре закрывают кинотеатр «5 звезд». Там собираются открывать фитнес-клуб. Долго ходили в этот кинотеатр, устраивали демократичные цены, пенсионерам всегда делали скидки, очень жалко на самом деле. Около торгового центра и так с двух сторон спортзалы, причем большие, которые сейчас не особо пользуются спросом. Почему же отказали в аренде кинозалу? — задаются вопросом местные жители.

В администрации ВТЦ в свою очередь поспешили заверить, что кинотеатр закрылся временно и на то есть веские причины:

— Кинотеатр «Пять звезд» закрывается на реконструкцию. Важно, чтобы технологии кино полностью раскрывались на широком экране. Новая четкая картинка, новый многополосный звук, удобные кресла и, конечно, премьеры будут ждать вас в обновленном кинотеатре в Ворошиловском ТЦ. Наберемся терпения и увидим мир кино в новом качестве.

Уточняется, что помещение кинотеатра закрыто с 19 февраля по 1 декабря 2024 года. Посетители сообщают, что на рольставнях прикреплены листы формата А4 с кратким пояснением, что зал закрыт на реконструкцию.

При этом собственный источник «Высоты 102» добавляет, что сроки открытия могут быть сдвинуты.

— Вообще планируют все завершить осенью. 1 декабря это, скажем так, официальная дата. Вообще постараются сделать все быстрее, — поясняет источник.

Напомним, «Пять звезд — Волгоград» представляет собой первый региональный кинотеатр, в репертуар которого была включена эксклюзивная подборка фильмов, расширяющая стандартные представления о современном кинематографе — «Спесьялите».

Семизальный мультиплекс открыли 18 марта 2009 года. Он стал восьмым в ряду кинотеатров сети. Кинозалы, оборудованные современной кинотехникой и ведущие показы в цифровом (2D, 3D и Real 3D) формате, в общей сложности могут вместить 1000 человек.

Для просмотра сеансов в формате RealD 3D необходимы специальные очки, которые можно приобрести в кассах кинотеатра или принести с собой. Также здесь оборудована зона детских игровых аппаратов в количестве 40 штук. Желающие могли выигрывать тикеты, чтобы потом получить за них призы.

Кинотеатр стал лауреатом ежегодного конкурса, направленного на развитие и укрепление культурной жизни Волгограда и Волгоградской области, получив престижную премию «Волгоградский Олимп-2009».

Фото: архив ИА «Высота 102»