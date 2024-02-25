В последнюю неделю февраля волгоградцев проморозит до -19º

В Волгоградской области последняя неделя февраля выдастся бесснежной, но морозной. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, горожан ожидают резкие перепады температуры и похолодание до -19 градусов.

— В понедельник, 26 февраля, по региону осадки маловероятны, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточного направления 7-12 м/с. Ночью за окном -7…-12º, при прояснениях температура упадет до -14 -19º, днем уже будет +2...-3º, — рассказали в региональном гидрометцентре. — Во вторник, 27 февраля, также без существенных осадков, на дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. В ночные часы -6…-11º, при прояснениях -11... -16º, после обеда +4...-1º.

В Волгограде первый день последней зимней недели выдастся облачным с прояснениями.

— 26 февраля в областной столице осадки не прогнозируются, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточного направления 7-12 м/с. Ночью по городу -10...-12º, днём -1...-3º, — уточнили волгоградские прогнозисты. — 27 февраля в городе на Волге без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. В ночной период -8...-10º, днем столбики термометров покажут 0...+2º.

По данным портала Gismeteo, с 26 февраля по 3 марта в Волгограде будет безоблачно и без осадков. Дневные температуры постепенно выйдут к устойчивому плюсу. Однако ночные морозы пока никуда не уйдут. Самым теплым днем станет воскресенье. В эти сутки температура составит +2 градуса днем и -4 ночью. Самая холодная ночь выдастся в понедельник. Температура упадет до -9 градусов. В ночь с воскресенья на понедельник волгоградцев предупреждают о небольших геомагнитных излучениях силой в четыре балла.

Фото: архив ИА «Высота 102»