Волгоградского блогера уличили в хайпе на мусоре

- Бункер, который установлен по адресу Пирогова 12А, находится в низине, на спуске. При этом спуск обледенел, а экипаж, который обслуживает эту площадку, неоднократно ранее попадал в ледяную ловушку. Машина скатывалась вниз, привлекалась техника тяжелая для того, чтобы вызволить мусоровоз. Администрация района ранее была уведомлена о проблеме, однако дорога по-прежнему остается скользкой. Экипаж в сложившейся ситуации действовал по инструкции. Все водители работают в программе фотофиксации, поэтому сотрудник сделал фото площадки и дороги к ней, чтобы зафиксировать невозможность подъезда мусоровоза к контейнеру. С данными фотографиями работают диспетчеры и логисты компании для принятия оперативного решения по вывозу отходов. В результате вывоз был произведен другой спецтехникой, - прокомментировали в компании.
Фото из архива V102.RU