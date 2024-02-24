Под Волгоградом второй раз за зиму расцвела верба: что это значит





В Волгоградской области уже второй раз за зиму зацвела верба. Как рассказали V102.RU жители Руднянского района, необычную картину они наблюдают уже несколько дней. В Волгоградской области уже второй раз за зиму зацвела верба. Как рассказали V102.RU жители Руднянского района, необычную картину они наблюдают уже несколько дней.

Стоит отметить, что в старые времена считалось, что, если верба начинает цвести раньше времени, то это хороший знак. Люди верили, что – это предвестник хорошего урожая яровых культур. Стоит отметить, что в старые времена считалось, что, если верба начинает цвести раньше времени, то это хороший знак. Люди верили, что – это предвестник хорошего урожая яровых культур.

Ранее жители Нехаевского района

Ранее жители Нехаевского района поделились с V102.RU наблюдениями за поведением кур, по которому они сделали прогноз на весеннюю и летнюю погоду.

поделились читатели информагентства.Между тем, верба уже распускалась в Новоаннинском районе в январе этого года. Тогда жители объяснили это теплой и влажной погодой.Обычно верба начинает цвести в конце марта, а иногда и в середине апреля, когда природа начинает оживать после зимы.Считается нормой, если пушистые почки появляются перед Вербным воскресеньем. В этом году оно будет отмечаться достаточно поздно – 28 апреля. Это один из косвенных признаков того, что весна ожидается холодной и затяжной.