Общество

Под Волгоградом второй раз за зиму расцвела верба: что это значит

Общество 24.02.2024 10:25
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24.02.2024 10:25


В Волгоградской области уже второй раз за зиму зацвела верба. Как рассказали V102.RU жители Руднянского района, необычную картину они наблюдают уже несколько дней.
- Удивительно, что почки распустились при минусовой температуре, - поделились читатели информагентства. – Бывало раньше, что верба цвела в зимние месяцы, но, если только была оттепель. Сейчас никакого плюса нет, поэтому это очень необычное явление.
Между тем, верба уже распускалась в Новоаннинском районе в январе этого года. Тогда жители объяснили это теплой и влажной погодой.
Обычно верба начинает цвести в конце марта, а иногда и в середине апреля, когда природа начинает оживать после зимы.
Считается нормой, если пушистые почки появляются перед Вербным воскресеньем. В этом году оно будет отмечаться достаточно поздно – 28 апреля. Это один из косвенных признаков того, что весна ожидается холодной и затяжной.
Стоит отметить, что в старые времена считалось, что, если верба начинает цвести раньше времени, то это хороший знак. Люди верили, что – это предвестник хорошего урожая яровых культур.
Ранее жители Нехаевского района поделились с V102.RU наблюдениями за поведением кур, по которому они сделали прогноз на весеннюю и летнюю погоду.
Фото из архива V102.RU

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