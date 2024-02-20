Тепла не ждите. Куры накудахтали длинную зиму в Волгоградской области

Народные приметы обещают жителям Волгоградской области небольшие морозы в регионе, которые могут продержаться до конца февраля. Своими наблюдениями с V102.RU продолжают делиться жители Нехаевского района, которые уже давно наблюдают за поведением кур на своих подворьях и строят прогнозы на будущую погоду.



– Куры сегодня, 20 февраля, рано сели на насест на ночевку, – рассказали читатели информагентства. – Это, по приметам, – к холодам. Но мороз будет небольшим. Чем выше от земли куры устраиваются, тем сильнее будет мороз. Но птица высоко сегодня не забиралась.



Не обещало тепла в конце февраля и небо.



– Если 20 февраля на небе – синева, то это к теплой погоде. Но сегодня у нас небо было пасмурное, так что тепла не ждем, – констатируют собеседники информагентства.



А вот другая примета расстроила местных фермеров.



– Подул бы сегодня в полдень ветер, это верный признак, что хорошо уродятся яровые. Но сегодня у нас было безветренно, – делятся жители.



Не увидели нехаевцы и красного заката сегодня.



– Если в этот день небо вечером красное, то лето будет дождливым, – рассказывают жители Нехаевского района. – Но ничего такого мы не наблюдали. Значит, лето будет засушливым.

Ранее, напомним, сообщалось, что 15 февраля, когда отмечалось Сретенье Господне, по народным приметам курочка должна была напиться водой – тогда весна была бы быстрой и теплой. Однако в тот день в Волгоградской области стояли морозы и не наблюдалось никакой оттепели.



Фермеры также высказывали предположение, что лето в этом году будет жарким и без дождей. По наблюдениям сельхозпроизводителей, зимой практически не было никакого инея, который предрекает обычно лето с осадками.

