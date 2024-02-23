Экономика

Первая партия зерен горчицы отгружена в Волгограде для Монголии

Экономика 23.02.2024 16:12
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23.02.2024 16:12


На станции Сарепта в Волгограде в контейнеры отгружена первая партия зерен горчицы для Монголии, что произошло впервые. Об этом, как передает V102.RU, сообщила Приволжская ЖД.

- Впервые отправили зерна горчицы в контейнерах, - говорится в сообщении. - В процессе погрузки на грузовом терминале станции Сарепта были задействованы вилочные погрузчики и автомобильный кран, обладающий грузоподъёмностью 25 тонн.

В общей сложности на станции Сарепта будет отгружено и отправлено в Монголию 80 контейнеров – это 1,5 тысячи тонн зерен горчицы.

Фото: Приволжской ЖД

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