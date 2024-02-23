Реконструкция волгоградского ЦУМа обойдется почти в 2,5 млрд рублей

Объявлен открытый электронный аукцион на проведение работ по сохранению здания Центрального универмага в Волгограде, который является объектом культурного наследия федерального значения.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость работ оценивается почти в 2,5 миллиарда рублей, а точнее в 2 миллиарда 491 миллион 287 тысяч 220 рублей.

Здание расположено на площади Павших борцов, 2. В период Сталинградской битвы, напомним, в подвале ЦУМа в 1943 году 38-я мотострелковая бригада полковника Бурмакова взяла в плен штаб вражеской группировки войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом.

В марте 2022 года проект реконструкции здания волгоградского ЦУМа получил положительную оценку историко-культурной экспертизы. В ходе реконструкции планируют максимально сохранить первозданный облик здания 1938 года постройки, а также помещений и интерьеров, которые являются предметом охраны.

Центральный универмаг уже много лет стоит в запустении. Несколько лет назад историческое здание ЦУМа, которое расположено в самом центре города, возвратили в госсобственность.

В нем планируют создать многофункциональный выставочный центр, основой которого станут фонды музея ИЗО имени Ильи Машкова.





Запланирован большой объем работ как внутри, так и снаружи здания. Предстоит провести реставрацию главного здания, крыши, уличных и дворовых фасадов, привести в порядок лестницы, демонтировать пристройки, оборудовать пандусы и многое другое.

Итоги открытого электронного аукциона по выбору подрядчика подведут в марте текущего года.

Фото: архив ИА «Высота 102» / администрации Волгоградской области